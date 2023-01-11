絕不向林智堅道歉 王世堅搬經典名言：Over my dead body！

台北市議員王世堅今下午在台北市議會受訪，被問及是否向前新竹市長林智堅道歉，王世堅搬出經典名句表示，「never，over my dead body！」（記者楊心慧攝）

2023/01/11 17:49

〔記者楊心慧／台北報導〕新竹市長高虹安搞錯市府給付棒球場施工廠商款項金額，但台北市議員王世堅錯誤引用，開轟前新竹市長林智堅「草包」，引發民進黨新竹市議員不滿，要求王世堅道歉，更喊話黨中央開除王黨籍。王世堅昨針對引用錯數據對社會大眾道歉，並強調道歉對象不包含側翼網軍和社會大眾，王世堅今受訪表示，自己絕不會向林智堅道歉，還搬出過去的經典名言「over my dead body」，態度十分堅決。

王世堅今天受訪表示，社會都在期待民進黨改進、發憤圖強，應該盡快擺脫泥淖，民進黨主張民主多元，每種聲音都可以出來檢討黨，該被檢討、該被調查的人就閉嘴惦惦（台語），別因有權勢、有資源、有媒體，就糟蹋別人，如果說王世堅被開除，難道民進黨就得救了嗎？社會問題就解決了嗎？

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王世堅強調，他會坦然接受，黨的機制該怎麼處理就怎麼處理，他昨天就說，若要開除黨籍，他不抗辯、會接受，但並不是開除王世堅就能解決所有的問題，這是很無聊問題，「我再次講，要求我跟林智堅道歉，never，over my dead body」。

至於是否對民進黨失望，王世堅表示，他相信多數自主黨員的想法都站在他那邊，他的講法是比較直接，但相信黨員們的心和他互相結合，這才是民進黨真正的精神，只是沒辦法每個聲音都傳遞到他身上，目前他被側翼網軍、名嘴天天污衊、糟蹋，「這些已經充斥、把我塞滿」。

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