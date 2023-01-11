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    首頁　>　政治

    國台辦稱台獨是「阿里山姑娘的恐怖情人」 綠委王美惠批統戰宣傳

    中國國台辦發言人馬曉光今日聲稱，只要不搞台獨，就沒什麽可擔心的，請轉告阿里山的姑娘，「台獨分裂勢力」才是她們要擔心的恐怖情人。立委駁斥統戰宣傳。（資料照）

    中國國台辦發言人馬曉光今日聲稱，只要不搞台獨，就沒什麽可擔心的，請轉告阿里山的姑娘，「台獨分裂勢力」才是她們要擔心的恐怖情人。立委駁斥統戰宣傳。（資料照）

    2023/01/11 14:59

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕解放軍東部戰區微博近日發布一首「戰訓MV」歌曲《我的戰鷹繞著寶島飛》，MV諸多片段為解放軍機艦繞台時拍攝畫面，歌詞提到「我的戰鷹繞著寶島飛，聽阿里山的姑娘不斷回味」。中國國台辦發言人馬曉光今日進一步聲稱，只要不搞台獨，就沒什麽可擔心的，請轉告阿里山的姑娘，「台獨分裂勢力」才是她們要擔心的恐怖情人；立委批評，中共對台操作統戰宣傳，還把阿里山姑娘當成他們的，實在非常嚇人。

    中共戰訓MV歌曲《我的戰鷹繞著寶島飛》，擅將已故阿美族歌手郭英男演唱的「老人飲酒歌」當作背景音樂，MV片中搭配多段共軍機艦繞台畫面，歌詞唱道「我的戰鷹繞著寶島飛，捎來故鄉的思念輕聲喚你歸。我的戰鷹繞著寶島飛，繞著寶島飛，把每朵親愛的雲塞進我心扉」。

    對於歌曲形容共機繞台是「捎來故鄉的思念」，馬曉光宣稱，中國人民解放軍開展對台軍事演練，針對的是台獨分裂和外部干涉，不是針對廣大台灣同胞，目的是維護國家主權和領土完整、維護台海地區和平穩定、維護兩岸同胞的共同利益。

    馬曉光更說，只要不搞台獨，就沒什麽可擔心的。在此，也請轉告阿里山的姑娘，台獨分裂勢力才是她們要擔心的「恐怖情人」。

    民進黨立委王美惠受訪表示，馬曉光說法實在非常奇怪，簡直莫名其妙！阿里山姑娘相當純樸單純，中共故意在歌曲提到阿里山姑娘，顯然是中國把台灣當成一部分，在對台操作統戰宣傳，還把阿里山姑娘當成他們的，這實在非常嚇人。

    王美惠指出，台獨並不可怕，本來就不用擔心，台灣中國一邊一國，我國是主權獨立的國家，哪來什麼分裂勢力，呼籲國台辦不要危言聳聽，中共戰機不斷擾台把台灣當成中國領土，想要統一台灣，這才是台灣民眾擔心的。

    解放軍東部戰區微博近日發布一首「戰訓MV」歌曲《我的戰鷹繞著寶島飛》，MV諸多片段為解放軍機艦繞台時拍攝畫面，歌詞提到「我的戰鷹繞著寶島飛，聽阿里山的姑娘不斷回味」。（翻攝微博）

    解放軍東部戰區微博近日發布一首「戰訓MV」歌曲《我的戰鷹繞著寶島飛》，MV諸多片段為解放軍機艦繞台時拍攝畫面，歌詞提到「我的戰鷹繞著寶島飛，聽阿里山的姑娘不斷回味」。（翻攝微博）

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