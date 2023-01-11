為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國台辦稱認同九二共識就協商 賴瑞隆︰任何團體勿淪鷹犬協商統一

    國台辦發言人馬曉光今日進一步闡述，誰認同「九二共識」、真心維護兩岸關係和平發展、維護台海地區和平穩定，「我們就跟誰協商對話」。（資料照）

    國台辦發言人馬曉光今日進一步闡述，誰認同「九二共識」、真心維護兩岸關係和平發展、維護台海地區和平穩定，「我們就跟誰協商對話」。（資料照）

    2023/01/11 13:51

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦主任宋濤在新年寄語中表明，今年將與台灣各界「有識之士」就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商。針對如何界定誰才是「有識之士」？中國如何決定協商人選？國台辦發言人馬曉光今日進一步闡述，誰認同「九二共識」、真心維護兩岸關係和平發展、維護台海地區和平穩定，「我們就跟誰協商對話」；對此，民進黨立委賴瑞隆痛批，統一就是要把中華民國消滅，終結台灣自由、民主，國內任何政黨、團體及人士都不應自甘淪為鷹犬，去跟中共協商統一。

    馬曉光表明，「和平統一、一國兩制」是中方解決台灣問題的基本方針。無論推動兩岸關係和平發展，還是推進實現「祖國和平統一」進程，都離不開協商對話。「我們的立場很清楚，願在一個中國原則和九二共識基礎上，推進同台灣各黨派、各界別、各階層人士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商」。

    馬曉光更說，新的一年，將全面貫徹黨的二十大精神和「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外來干涉，堅持團結廣大台灣同胞，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進「祖國統一」進程，為共創中華民族綿長福祉而攜手奮鬥。

    民進黨立委賴瑞隆受訪表示，台灣擁有自由民主生活方式，絕對不會接受中共威權統治及一國兩制，台灣人民不會接受與中國協商統一，兩岸也不存在統一條件，中共應改善政治體制朝民主發展，才有可能和台灣人民做更好的交流。

    賴瑞隆指出，中共不要想用各種方式逼迫台灣跟中國統一，不要想把台灣納入威權專制的共產黨領導下，這是台灣人民絕不接受的。台灣人民希望兩岸和平發展，不代表要接受中國共產黨統治的統一模式，中共應改變思維，兩岸才能有好的互動及發展。

    賴強調，若要去跟中共協商統一是極不恰當，因為中國始終不放棄武力犯台，統一就是把中華民國消滅，只剩下中華人民共和國，更會消滅台灣的民主、自由，任何人要去跟中國共產黨協商，相信一定會被台灣人民唾棄及譴責，呼籲國內政黨或團體不要被中共利用，應該團結一致對外，任何政黨、團體或個人都不應自甘淪為鷹犬，做出傷害台灣利益的事。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    國台辦稱小三通管控不合理 立委：不要整天噴政治口水
    2023/01/11 13:22

    國台辦稱小三通管控不合理 立委：不要整天噴政治口水
    國台辦稱「九二共識」要義是謀求祖國統一 陸委會：台灣人民絕不接受
    2022/09/15 19:08

    國台辦稱「九二共識」要義是謀求祖國統一 陸委會：台灣人民絕不接受

    蘇晏霈拍《我的婆婆》外表遭質疑？
    國台辦拍片強推「九二共識」 陸委會：沒有ROC存在空間
    2022/07/21 18:30

    國台辦拍片強推「九二共識」 陸委會：沒有ROC存在空間
    國台辦打臉朱立倫「九二共識不容扭曲」 民進黨說話了
    2022/06/09 21:57

    國台辦打臉朱立倫「九二共識不容扭曲」 民進黨說話了

    服務至上 佳榮泰集團陳春諒總經理
    陸委會轟國台辦：授權商談達成九二共識絕非事實
    2022/04/13 21:41

    陸委會轟國台辦：授權商談達成九二共識絕非事實
    政治今日熱門

    2023春節專區

    2022 Fun世足

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播