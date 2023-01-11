國台辦稱認同九二共識就協商 賴瑞隆︰任何團體勿淪鷹犬協商統一

國台辦發言人馬曉光今日進一步闡述，誰認同「九二共識」、真心維護兩岸關係和平發展、維護台海地區和平穩定，「我們就跟誰協商對話」。（資料照）

2023/01/11 13:51

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦主任宋濤在新年寄語中表明，今年將與台灣各界「有識之士」就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商。針對如何界定誰才是「有識之士」？中國如何決定協商人選？國台辦發言人馬曉光今日進一步闡述，誰認同「九二共識」、真心維護兩岸關係和平發展、維護台海地區和平穩定，「我們就跟誰協商對話」；對此，民進黨立委賴瑞隆痛批，統一就是要把中華民國消滅，終結台灣自由、民主，國內任何政黨、團體及人士都不應自甘淪為鷹犬，去跟中共協商統一。

馬曉光表明，「和平統一、一國兩制」是中方解決台灣問題的基本方針。無論推動兩岸關係和平發展，還是推進實現「祖國和平統一」進程，都離不開協商對話。「我們的立場很清楚，願在一個中國原則和九二共識基礎上，推進同台灣各黨派、各界別、各階層人士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商」。

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馬曉光更說，新的一年，將全面貫徹黨的二十大精神和「新時代黨解決台灣問題的總體方略」，堅持「和平統一、一國兩制」基本方針，堅持「一個中國原則」和「九二共識」，堅決反對台獨分裂和外來干涉，堅持團結廣大台灣同胞，共同推動兩岸關係和平發展、融合發展，推進「祖國統一」進程，為共創中華民族綿長福祉而攜手奮鬥。

民進黨立委賴瑞隆受訪表示，台灣擁有自由民主生活方式，絕對不會接受中共威權統治及一國兩制，台灣人民不會接受與中國協商統一，兩岸也不存在統一條件，中共應改善政治體制朝民主發展，才有可能和台灣人民做更好的交流。

賴瑞隆指出，中共不要想用各種方式逼迫台灣跟中國統一，不要想把台灣納入威權專制的共產黨領導下，這是台灣人民絕不接受的。台灣人民希望兩岸和平發展，不代表要接受中國共產黨統治的統一模式，中共應改變思維，兩岸才能有好的互動及發展。

賴強調，若要去跟中共協商統一是極不恰當，因為中國始終不放棄武力犯台，統一就是把中華民國消滅，只剩下中華人民共和國，更會消滅台灣的民主、自由，任何人要去跟中國共產黨協商，相信一定會被台灣人民唾棄及譴責，呼籲國內政黨或團體不要被中共利用，應該團結一致對外，任何政黨、團體或個人都不應自甘淪為鷹犬，做出傷害台灣利益的事。

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