國台辦稱小三通管控不合理 立委：不要整天噴政治口水

民進黨立委賴瑞隆。（資料照）

2023/01/11 13:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕兩岸「小三通」本月7日部分復航，中國國台辦發言人馬曉光今日在記者會表示，民進黨應順應「民意」，撤除3年來設置的種種不合理障礙，推動「小三通」全面復航早日實現，盡快恢復兩岸原有客運航點，恢復兩岸人員往來正常化和兩岸民眾交流常態化。民進黨立委賴瑞隆指出，台灣政府是務實進行管控，有較嚴謹措施是為了維護台灣人民的健康安全，國台辦不要整天噴政治口水。

馬曉光聲稱，暫停近3年的兩岸「小三通」海上客運航線部分復航，但與廣大台胞期盼還有很大差距。不僅廣大台商、台生、台幹被排除在外，中國民眾也由於民進黨當局限制，無法循此渠道赴台，遠遠不能滿足兩岸同胞的期待。

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馬曉光說，中國官方自1月8日起對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」。時值春節臨近，為便利台胞返鄉過年，中方積極支持兩岸航空業者大幅增加兩岸航線航班。相關航空公司會陸續增加運力，調整兩岸運輸安排，兩岸航班會明顯增加。以上海浦東機場為例，預計8日至31日期間，往返台灣的雙向載客航班將達日均8班。

馬更指控，中國原有61個兩岸空中客運航點，但疫情以來，民進黨「單方面」關閉了大多數，目前僅有4個航點。中方期盼通過擴大航點增加運力，為台胞返鄉過年提供保障。

另外，台灣的中央流行疫情指揮中心日前宣布，自1月6日至31日，中國啟程經香港、澳門轉機赴台的乘客須提交PCR核酸證明。關於中國是否採取類似措施？馬曉光回應，目前中國流行的新冠毒株之前已經在世界其他各地傳播，任何地方都有可能出現新的毒株。當前，中國的疫情防控措施優化調整，形勢可控。馬批評，「民進黨當局」唯獨針對中國赴台旅客進行核酸檢測，顯然與科學防疫無關。

對此，民進黨立委賴瑞隆今日受訪表示，中國大量開放旅客出境，當地肺炎疫情持續緊張，世界各國都採取謹慎態度面對，請國台辦不要用政治思考，台灣政府都是用專業方式處理防疫，中共不必刻意放大解讀，這無助於兩岸關係，只會製造更多紛爭。

賴瑞隆強調，無論是中國自港澳入境回台或兩岸小三通，台灣政府都是務實進行管控，有較嚴謹的措施也是為了維護台灣人民的健康安全，這也是台灣人民的共識，國台辦不要整天製造緊張，不要噴政治口水，才能務實解決相關問題。

中國國台辦發言人馬曉光。（資料照）

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