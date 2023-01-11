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    感謝西班牙國會通過友台議案 游錫堃暢談兩國深厚歷史淵源

    立法院長游錫堃今日中午接見西班牙國會眾議院衛生委員會主席羅美洛率領的訪問團。（記者陳志曲攝）

    立法院長游錫堃今日中午接見西班牙國會眾議院衛生委員會主席羅美洛率領的訪問團。（記者陳志曲攝）

    2023/01/11 12:15

    〔記者蘇永耀／台北報導〕立法院長游錫堃今日中午接見西班牙國會眾議院衛生委員會主席羅美洛率領的訪問團。對於西班牙國會去年通過友台議案，反對破壞台海現狀的單邊行動，游認為西班牙眾議院在中國的干預和打壓之下，能夠通過聲明，他要代表台灣國會向此義舉表達崇高的敬意。

    游錫堃說，台灣和西班牙雖然相隔萬里，歷史上卻有著深厚的淵源。早在1626-1642年，西班牙人就曾經統治北台灣，當時西班牙人興建的「聖多明哥城」，就是現在位於淡水的紅毛城。西班牙人在北台灣的16年中，台灣和西班牙先民之間有著綿密的交流，包括傳教、語言、通婚等，人類學與基因學者曾經研究發現，台灣人中有一些人具有西班牙的血統。因此，今天共聚一堂，就像是跟自己的親戚見面，甚感親切。

    他表示，去年10月6日，西班牙眾議院提出友台議案，最後表決通過2條聲明：「一，西國眾議院重申中國與台灣之關係，應在不具壓迫性及具備民意基礎上展開建設性對話；二，西國眾議院強調反對任何破壞台海現狀之單邊行動。」西班牙眾議院在中國的干預和打壓之下，能夠通過以上聲明，在此要代表台灣國會向各位的義舉表達崇高的敬意。

    游院長說，台灣和西班牙都歷經過相似的威權統治命運。而且，兩國人民都曾經為了追求民主與自由犧牲奉獻、不屈不撓。1978年，西國獨裁政權正式結束；1986年，台灣衝破黨禁，翌年解除戒嚴，走上民主轉型的道路，逐步奠定今日的民主果實。正因為兩國命運相似，也都珍惜如今各自擁有的民主制度及多元公民社會，在這樣的基礎上，相信未來台灣和西班牙的交流互動，一定能更加深入，更加廣泛。

    他接著說，與台灣相反的是，中國是一個威權體制的國家，經濟崛起後，無法擺脫其傳統政治思想的影響，高舉「犯我中華者雖遠必誅」的天朝心態，對內壓迫、對外擴張，不只造成印太地區的緊張，也對全球和平產生巨大威脅。

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