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    曾赴北約交流 空軍飛官：台灣在印太地區扮演關鍵角色

    國軍112年春節加強戰備，空軍第二戰術戰鬥機聯隊11日演訓後，第42作戰隊中校副隊長吳邦彥受訪。（記者塗建榮攝）

    國軍112年春節加強戰備，空軍第二戰術戰鬥機聯隊11日演訓後，第42作戰隊中校副隊長吳邦彥受訪。（記者塗建榮攝）

    2023/01/11 12:21

    〔記者涂鉅旻／新竹報導〕烏克蘭及台海局勢近年成為全球關注焦點，空軍今日進行「春節加強戰備」訓練，曾代表國軍就讀北約防衛學院戰略的吳邦彥中校亦分享其所見聞。吳表示，各國學員在與他的互動過程中，許多學員對於台灣相當感興趣，亦認為印太局勢瞬息萬變，台灣在其中扮演關鍵角色，他自身也能汲取到各國學員的觀點與意見。

    國防部上午邀請媒體赴新竹空軍基地採訪幻象2000戰機演訓過程，身兼空軍年度戰術總驗收團隊錦標單位主官吳邦彥，現擔任空軍第42作戰隊副隊長，他表示，此為常態性交流班次，在為期6個月課程中，主要由北約成員國、夥伴國一同參加課程。由於此為北約高階班次，主要聚焦研討國際及區域局勢，且課程聚焦於爆發烏俄戰爭的東歐，以及印太區域情勢。

    吳邦彥表示，參與北約防衛學院戰略的學員，包含外交及國防人士，各國學員在與他的互動過程中，許多學員對於台灣相當感興趣，也認為印太局勢瞬息萬變，台灣在其中扮演關鍵角色，他自身也能汲取到各國學員的觀點與意見。其他國家的學員也提到，台灣在全球新聞能見度增加，且半導體供應鏈擁有舉足輕重的角色，因此，安定的台海局勢，是維繫全球經濟發展的關鍵。

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