台海兵推》美兵推凸顯我反艦飛彈數量不足 軍方應研擬後續增產計畫

雄二與雄三飛彈。（資料照，本報合成）

2023/01/11 11:26

〔即時新聞／綜合報導〕美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）近日對中國2026年攻台進行24次兵棋推演，推演後期顯示台灣的反艦飛彈最後都打光了，這凸顯了我國反艦飛彈數量與產量計畫是否能對應未來中國侵略的戰爭，是決定戰爭結果的重點之一，CSIS也認為美軍反艦飛彈的使用情況是兵推結果的關鍵。

軍方人士今天指出，目前已將天弓三型丶增程型弓三防空飛彈，以及雄三超音速反艦飛彈丶增程型雄三飛彈，納入海空戰力發展計畫之內並進行量產，至於後續是否進行第二階段的海空飛彈量產任務，則要視兩岸情勢發展及中國對台軍事威脅而定。

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我國海軍丶空軍目前擁有多型反艦飛彈，除了國產的雄二丶雄三以及增程型雄三反艦飛彈之外，還陸續從美國採購岸基型、空射型魚叉反艦飛彈，從美軍採購的岸基型魚叉反艦飛彈，射程超過120公里，目前向美方採購了400枚岸置型魚叉飛彈系統，除了在台灣本島有部署外，澎湖縣西嶼鄉未來也將部署。

雖然我國軍方對實際要交付海軍雄風系列飛彈的數量則未說明，但中科院對雄風系列飛彈的年產量已可達到201枚，包括雄三超音速反艦飛彈年產70枚丶雄二次音速反艦飛彈與雄昇巡弋飛彈可年產131枚。

「海鋒大隊」目前為我國海軍反艦飛彈部隊，大隊長為上校編制，轄有固定陣地中隊丶機動中隊及支援中隊，合計9個中隊，目前官兵人數約為700至800人，未來量產型雄二飛彈丶雄三飛彈、增程型雄三飛彈、美採購的岸置魚叉反艦飛彈系統分批交運台灣後，將規劃新設近20個機動中隊以及反艦飛彈訓練中心等作戰支援單位。

美國智庫此次在「基礎模擬」、「悲觀模擬」、「樂觀模擬」的兵推中，解放軍對台作戰都以失敗告終，但美日台三方的損失也極大。而CSIS也認為，美軍反艦飛彈的使用情況是兵推結果的關鍵，例如美國空軍能利用AGM-158C（LRASM）和AGM-158（JASSM-ER）的較遠射程優勢，在解放軍防空區域外進行攻擊，摧毀兩棲登陸部隊、空軍基地和港口，進而減緩整體對台攻勢。

美國華府智庫戰略與國際研究中心（CSIS）近日對中國2026年攻台進行24次兵棋推演。（圖擷自CSIS網頁）

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