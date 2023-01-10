氣候法沒銜接碳稅 民團聯合聲明批財政部拒扛責

立法院院會今（10）日三讀通過《溫室氣體減量及管理法》修正草案，更名為《氣候變遷因應法》，我國邁向淨零排放跨出最重要之一步。民團則批評財政部，拒絕承擔綠色稅制職責。（資料照，台電提供）

2023/01/10 22:32

〔記者楊丞彧／台北報導〕立法院院會今（10）日三讀通過「溫室氣體減量及管理法條文修正案」，正式更名為「氣候變遷因應法」，爲我國氣候治理邁出歷史性一步。長期關心修法的公民團體透過聯合聲明表示，雖對本次修法部分條文予以肯定，但仍有不足之處。其中，民團批評財政部在法案審議期間堅拒承擔綠色財稅職責，讓綠色稅制、「碳費先行，銜接碳稅」等期程責任消失在氣候法制內，悖離國際碳稅趨勢。

關心氣候的公民團體環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟、地球公民基金會、台灣環境規劃協會、台灣青年氣候聯盟、環境正義基金會等團體今天在「氣候法」修法後發表聯合聲明。民團表示，氣候法三讀完成，仍有未竟之業，公民團體將持續監督。更迫切的是，修法後還有許多應推進事項，讓整體政策能在面對氣候變遷、世界局勢的巨大壓力下，得以加速完成。

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民團表示，他們肯定納入2050淨零排放目標、公正轉型；另「低碳飲食」文字入法，並將植物性飲食放入說明欄，也是亮點，不只強化各級政府對飲食轉型之認知，更是未來農委會等單位執行糧食政策的依據。然而雖然部分部會權責明訂，可惜缺了「財政部」主責綠色稅制、「衛福部」主責氣候變遷下的國民身心與公衛風險管理。

針對綠色稅制部分，民團則砲口對準財政部。民團強調，要達到淨零無法僅靠綠色金融，必須得靠完整的綠色財稅政策。然而，法案審查期間，財政部堅拒承擔綠色財稅職責，讓綠色稅制、「碳費先行，銜接碳稅」等期程責任，完全消失在氣候法制內，悖離國際碳稅趨勢。

民團指出，由於全球碳定價趨勢，2030年前碳價水準將突破每噸100美元，而碳費將無法乘載此高額的碳定價水準。因此，仍須銜接碳稅制度。然而，碳稅之徵收乃總統大選層級之政見，亦須單獨立法。因此，民團要求財政部應履行能源轉型白皮書之要求，在今年提出完整碳稅規劃；另也呼籲各政黨總統與立委候選人，須將碳稅納入政見，方可確保我國碳定價制度的完整性。

另民團呼籲，為使2024年可開徵碳費，環保署應儘速制訂子法，提供費率與減碳能力關係之科學研究，供公民檢視其政策效力，並載明如何每年公開碳費基金的預算編列狀況與執行績效報告，以及如何依我國減碳進程調升費率以符合淨零路徑，並於今年第一季籌組費率審議會，提出未來碳費徵收規劃，留充裕時間供利害關係人參與討論，確保碳費費率與用途均具有減量效力。

民團也提到，修法雖新增調適專章，但未明定人權保障原則。另氣候公民訴訟條款未入法，民團認為無法完善氣候監督法制化，對此深感遺憾。

民團表示，「氣候法」修法通過，公民團體將持續推動氣候公民訴訟條款修正，並關注環保署制定碳費子法、「行政院永續會設置要點」修正、今年9月將發布的「第三期調適行動方案」，以及國發會主責的「2050淨零排放路徑十二項關鍵戰略」。

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