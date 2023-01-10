氣候法三讀通過 環團要求加速完成碳費制定

立法院今天三讀通過「氣候變遷因應法」，將2050年淨零排放目標入法。（記者廖振輝攝）

2023/01/10 22:14

〔記者陳嘉怡／台北報導〕立法院今天三讀通過「氣候變遷因應法」，將2050年淨零排放目標入法。環團發表聯合聲明，肯定將淨零排放目標、公正轉型、低碳飲食入法，但仍有不足之處，例如部會權責明訂中，缺乏財政部與衛福部，並呼籲碳費費率等項目不該一拖再拖，應加速完成。

環境權保障基金會、綠色公民行動聯盟、地球公民基金會、台灣環境規劃協會、主婦聯盟環境保護基金會、台灣氣候行動網絡研究中心、環境正義基金會、綠色和平基金會等發布聯合聲明。

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環境權保障基金會研究員林彥廷肯定，此次修法將部會權責入法、並明訂主責的行政機關，將有助於避免過往氣候治理各單位互踢皮球的狀態，但依然有部分部會的權責尚未明訂，例如財政部應該承擔綠色財稅職責、制定碳稅，以利碳費後續能夠銜接碳稅，但碳稅卻完全消失在氣候法的修法中，明顯悖離國際碳稅趨勢。另外，衛福部也應該主責氣候變遷下國民面對高溫、寒流等問題，可能造成的身心健康及公衛風險管理。

林彥廷表示，在眾所關切的碳費政策上，雖新增費率審議會，但詳細費率與用途均須由相關子法訂定，目前仍缺乏實質的費率制定，是本次修法中一大遺珠。為使2024年能夠開徵碳費，林彥廷認為，環保署應提供費率與減碳能力關係的科學研究，供公民檢視其政策效力，並且需載明如何每年公開碳費基金的預算編列狀況與執行績效報告、及如何依台灣減碳進程調升費率，以符合淨零路徑，希望在今年第一季籌組費率審議會，提出未來碳費徵收規劃。

另外，林彥廷認為新增調適專章是此次氣候法修法的一大亮點，但修法過程中仍缺乏調適相關討論，最終協商時匆匆通過調適專章文字，導致並未建立起充分考量氣候變遷對人權潛在影響。他也遺憾氣候公民訴訟條款未能入法，無法完善氣候監督法制化。

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