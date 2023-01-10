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    替台灣爭取國際賽佳績 立院三讀國家運科中心設置條例

    立法院院會今（10）日三讀通過「國家運動科學中心設置條例」。（記者廖振輝攝）

    立法院院會今（10）日三讀通過「國家運動科學中心設置條例」。（記者廖振輝攝）

    2023/01/10 19:38

    〔記者謝君臨／台北報導〕立法院院會今（10）日三讀通過「國家運動科學中心設置條例」，規定運科中心為行政法人、監督機關為教育部，負責辦理國家優秀運動選手培訓、參賽所需的運動科學支援服務等業務，希望為台灣爭取國際參賽佳績。此外，運科中心置董事長1人，由教育部就董事中提請行政院長聘任。

    教育部提案指出，鑑於選手在國際運動賽會的表現優異，除教練、選手個人積極投入提升競技實力外，運動科學後勤支援也扮演重要角色，各界企盼台灣能參考先進國家，成立國家運動科學專責機構，擴大運動科學支援國家級優秀運動選手培訓參賽的量能等，為台灣爭取國際參賽佳績。

    三讀條文規定，為推動運動科學研究及應用，提升國際運動競爭力，特設國家運動科學中心，並制定本條例。而運科中心的經費來源，分別為運動發展基金所獲運動彩券發行盈餘，或其他政府預算的核撥及捐（補）助、國內外公私立機構、團體及個人的捐贈、受託研究及提供服務的收入以及其他收入。

    有關運科中心的業務範圍，三讀條文指出，包括：辦理國家優秀運動選手培訓、參賽所需的運動科學支援服務、健康管理及醫療照護；辦理國際運動賽事資訊的蒐集、分析及支援；推動運動科學的研究；進行運動科技的研發、技術移轉及加值應用，提升產業競爭力；運動科學成果推廣全民運用等。

    此外，運科中心也負責促進國內外運動科學研究機構的合作交流、協助規劃及培育運動科學專業人才等。

    三讀條文也載明，運科中心設董事會，置董事11人至15人、監事3人，而董事、監事任期為4年，期滿得續聘一次，但續聘人數不得逾總人數2/3，不得少於1/3；另，運科中心董事長初任年齡不得逾65歲，任期屆滿前年滿70歲者，應即更換。運科中心董事長、董事、常務監事及監事，均為無給職。

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