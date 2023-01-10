「氣候法」只是起點！ 綠委直言「環境部升格」也很關鍵

立法院院會10日處理《溫室氣體減量及管理法》修正草案，並更名為《氣候變遷因應法》，法案三讀通過。民進黨立委會後手持標語在場中合照。（記者廖振輝攝）

2023/01/10 19:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕攸關我國氣候治理與2050淨零排放之重磅法案「氣候變遷因應法」修正草案今（10）日在立法院院會三讀通過，並通過兩項民進黨團提出之附帶決議。三讀後發言時，朝野立委都樂見「氣候法」通過，並呼籲政府機關落實執行。民進黨立委洪申翰指出，這部法代表台灣將以30年為時間軸建構新階段的氣候治理，2050年並不遙遠，接下來還有許多艱困挑戰。洪申翰直言：「對抗氣候危機這場硬仗成敗猶未可知，而今天只是個起點！」

「氣候法」今天三讀通過後，立院院會也通過民進黨團所提之兩項附帶決議，要求政府應先闡明氣候變遷調適之目的及基本原則，並請環保署於施行細則訂定香關規定，於下一期調適行動方案與行動計畫予以推動。另針對行政院永續會功能問題，也請行政院著手節討永續會之運作形態，並調整永續會之組織、人力、資源配置等，讓永續會具備長期、穩定、專業的量能，以積極推動國家因應氣候變遷事務之統籌工作。

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民進黨立委蘇巧慧表示，氣候變遷已然成為各國重要且急迫的議題，許多的國家更是設立氣候變遷部來處理相關問題。她也藉此呼籲，政府應儘速修訂審查環境部組織法，讓今日通過的氣候變遷因應法能夠有更具規模、更具公權力的行政機關主責。

民進黨立委伍麗華指出，2020年9月她與洪申翰、蘇巧慧等立委共同呼籲政府儘速提出「氣候法」。然而，行政院一開始提出的草案版本卻不見原住民族與原民會的角色。經過她提出抗議與協商後，環保署也從善如流調整文字，將原住民族納入公正轉型對象，也明定政府應遵守自然碳匯共管、共享及諮商同意之原則，並指定原民會主辦相關工作。不過她也提醒行政機關，對原住民族主體性的尊重要更主動、敏銳，以實踐憲法及原基法中對原住民族主體的保障地位。

民進黨立委洪申翰指出，氣候危機已不只是傳統認知的環保問題，更是國家發展的風險管理與戰略佈局問題，需提前因應可能的風險，也必須承擔這一代的責任，政府更必須當社會與產業的靠山。修法過後，更重要的是後續一個個計畫的執行、參與、協力和檢核，工作不會停在這裡。接下來還有許多艱困挑戰，仍需各界、各階層一起完成與克服。

時代力量立委陳椒華說，期待本次修法讓台灣成為氣候議題與綠色經濟的國際模範生。這次修法最重要的是因應國際碳關稅上路，開始要課徵碳費，期待能以價制量，促使排碳事業進行積極減碳。然而碳稅或能源稅都沒有入法，成為遺珠之憾。

時代力量立委邱顯智也說，這次修法將2050年淨零排放目標明確入法，讓台灣成為世界上第18個這樣做的國家，不僅展現我國減碳決心，更讓世界看到，即便台灣不是聯合國成員國，仍努力實踐作為世界公民的一份心力。然而，這次修法沒有納入碳稅、化石燃料補貼落日、氣候訴訟入法等，對此他感到惋惜。

民眾黨立委吳欣盈說，民眾黨樂見「氣候法」修法通過，然而三大修法主張，包括行政統籌層級、短中長期目標入法及先碳費後碳稅。可惜這次修法沒有短中期減碳目標；此外，碳費減碳效果不明確，且需評估如何接軌歐盟探邊境調整機制（CBAM），才能讓產業預作準備。

國民黨立委曾銘宗指出，有關碳權交易所的成立，現在印尼、馬來西亞、中國、新加坡都相繼成立碳權交易所，感謝朝野接受他第36條的修法建議，賦予以後成立碳權交易所之法源基礎。國民黨立委孔文吉表示，朝野協商時，各黨團提案都尊重並承認原住民族的森林自然資源主權，對此他感謝兩大黨黨團總召重視。國民黨立委林奕華則批評，政府一手收碳費，另一手卻又給予獎補助計畫，形同犧牲下一代環境權平息排碳大戶的反彈。不僅無助減碳，更是不正義。

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