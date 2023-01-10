陳光復率一級主管簽廉政透明公約 拒絕賣官建立廉能政府

澎湖縣長陳光復上任第一次縣務會議，率領縣府主管團隊簽署廉政公約。（記者劉禹慶攝）

2023/01/10 18:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣長陳光復今率領縣府團隊一級主管簽署「廉政透明公約」，齊心啟動廉政透明治理，陳光復表示，「清廉政府」、「透明行政」是縣府的施政目標，也是回應選前對縣民的承諾。

陳光復今日主持上任後第一次縣務會議，會中舉辦「廉政透明公約簽署」，與會成員共同簽署《澎湖縣政府廉政透明公約》，透過簽署展現建立「清廉政府」決心。陳光復更強調所有的人事不得有出現買官、賣官行為，無論是否已經就任只要經查屬實一律革職，同時期許縣府團隊建立「廉能」、「透明」、「效率」、「誠信」文化，打造「反貪腐廉能政府」。

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陳光復表示，打擊不法，杜絕貪腐是他一貫秉持的原則，公務員應堅持廉潔、公開透明，若遇有利益衝突情事，應依相關法規辦理，承諾秉持正直誠信、專業尊嚴及公民參與之施政理念推動政務，落實陽光政治。

澎湖縣政府表示，廉政透明公約內容規定公職人員應依財產申報法辦理財產申報，並踐行陽光法案；遇有請託關說及受贈財物，應依公務員廉政倫理規範及有關規定辦理；任內不利用職務、名銜及權力，為自己或他人要求特權、關說；配偶及三親等以內血親、姻親，不得主管機關任用；公務員離職後三年內，不得擔任與其離職前五年內之職務直接相關之營利董事、監察人、經理、執行業務之股東或顧問。

澎湖縣長陳光復率領一級主管，共同宣示打造廉能政府。（記者劉禹慶攝）

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