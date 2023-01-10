超徵普發現金被批 蘇揆稱本就用於照顧弱勢、未增人民負擔

行政院長蘇貞昌今下午出席「鳳凰獎楷模表揚典禮」，他會前受訪表示，稅收超徵本就是用於照顧弱勢民眾、強韌經濟，未增加人民負擔，一切依法進行。（記者闕敬倫攝）

2023/01/10 16:42

〔記者闕敬倫／新北報導〕行政院長蘇貞昌今下午前往新北市新店區大坪林聯合開發大樓，由內政部代理部長花敬群陪同出席「鳳凰獎楷模表揚典禮」。蘇貞昌在會前被問到「超徵還稅於民、普發現金」的政策遭批，他表示，稅收超徵本就是用於照顧弱勢民眾、強韌經濟，未增加人民負擔，一切依法進行。

針對前財政部長蘇建榮說「超徵不應普發還稅，而是應照顧弱勢」，蘇貞昌說，稅收超過預期，這是全體國人同胞共同努力，3800億元就是要用來給弱勢民眾的照顧、強韌經濟，以及勞健保的撥補、店家補貼因應等等。

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蘇貞昌續稱，行政院相關做法跟蘇部長的想法、講法一致，這也要感謝過去蘇部長在內閣時許多的貢獻，行政院對於相關運用也都往這一方面在整理，沒有什麼不同的問題。

至於國民黨北市新科立委當選人王鴻薇批評「發放現金要舉債，不是經濟共享，而是債務共享」，蘇貞昌指出，稅收超乎預期，動用要等到7月審計結果出來，而開年後要發現金，就是動用稅計賸餘，這都是依據預算法的相關規定。

蘇貞昌強調等到7月審計通過後，再撥補回來就可以，沒有增加人民的負擔，這一切都是依法進行，如果有任何不了解，可以請她在各方面多加研究。

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