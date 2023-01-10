王鴻薇嗆「蹭我蹭夠久了」 管碧玲列3點勸：情緒化容易犯錯

立委管碧玲。（資料照）

2023/01/10 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委管碧玲昨主張針對選舉補助修法，規定候選人若未履行義務將不補助選舉補助款，台北市議員王鴻薇怒嗆管碧玲「蹭我蹭夠久了」，管碧齡稍早在臉書PO文列出3點說明1點勸告王鴻薇要注意「情緒化容易犯錯，不可取！」

管碧玲在臉書PO文表示，媒體報導她研議修選罷法，「王鴻薇鬧情緒！」她有3個說明與1個勸告「第一點：法律不溯及既往，選罷法怎麼修，王鴻薇都不必適用，請不必生氣！第二點為：當選者才有違背選民託付的問題，和蔡培慧無關，不必製造混淆！第三點：為管媽連臉書都沒有寫的議題，立法院人人知道：這就是被動接受訪問的新聞，不是放話，不必無知！」勸告王鴻薇「對新同事的勸告：情緒化容易犯錯，不可取！」

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網友們看到貼文後紛紛留言「一定要修，否則將視民主為玩物，賺飽選舉補助經費就成富翁」、「沒有麥克風她就不會演了啦」、「見笑轉生氣」、「好多人選舉都為了賺錢的，王鴻委也趁著這次大撈一把.人民真可憐，他们厚著臉皮落跑、大賺一筆，真要修法」、「公職人員在職期間不能帶職參選是全民共識，請執政黨帶頭修法來回應人民的期待」、「認同應該要修法，只要任期沒做完，就去選別的選舉，必須繳回選舉補助款才能參選，或是不得領取新選舉的補助款，不是只有王鴻薇，藍綠白都一樣」。

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