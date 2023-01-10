不滿菸防法朝野協商進程冗長 社福團體拿「巨槌」上立院抗議

社福團體今天到立法院外抗議。（記者王冠仁翻攝）

2023/01/10 13:08

〔記者王冠仁／台北報導〕目前仍「卡在」立法院內的菸害防制法修正案，近來因為朝野對於「周邊菸具」沒有共識，修法進程受阻，引起各界關注。社福團體對此不滿，今天號召上百人走上街頭抗議，抗議群眾準備了巨型鐵鎚，要求國民黨立委不要阻擋菸防法修法，更質疑「K掉菸防法，到底誰受益？」

今天早上9時許，已經多次上街抗議的新北市家長志工教育成長協會理事長何若萍，再度率領社工、家庭主婦與上百名支持者，聚集在立法院群賢樓外抗議。

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何若萍強調，行政院去年1月將菸防法修正案送進立院審議，包含吸菸場所、吸菸年齡、警示圖文、禁止電子煙等，都有更高強度的規範；但目前進入第4次朝野協商，立委各執己見，讓法案卡在委員會。

衛生環境委員會的國民黨立委召開朝野協商，討論管制非屬菸草產品的「加熱器具」等細節，表面是審議法案，私下卻拖延修法。所以今天要拿出代表民意的巨大槌子狠狠敲醒這些立委，讓他們認清國民健康才是最重要的。

何若萍說，立委持續拖延立法的名義看似保護民眾，但特定立場卻犧牲全民健康利益，菸害防制應從源頭管制。國人飽受二手菸害，應全面禁售紙菸，尤其是青少年因為電子菸泛濫受害。據衛福部統計，青少年吸食電子菸恐已超過5.7萬人，立委豈能延宕修法，讓校園充斥電子菸。

轄區警方表示，整起抗議活動中約有上百名群眾參與，警方為防脫序情況發生，全程蒐證、戒備，幸虧抗議群眾表達訴求後就離去，沒有衝突發生。

社福團體今天到立法院外抗議。（記者王冠仁翻攝）

社福團體今天到立法院外抗議。（記者王冠仁翻攝）

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