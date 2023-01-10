全民領6000、農民再省保費1000 綠委為農漁民請命！

民進黨立委鍾佳濱、郭國文、黃世杰、黃秀芳、陳亭妃、林靜儀等人召開「全民領現6000、農民再省保費1000－減負擔好過年」系列記者會。（記者王藝菘攝）

2023/01/10 12:27

〔記者謝君臨／台北報導〕減輕負擔過好年！民進黨立委鍾佳濱、郭國文、陳亭妃、陳秀寳、黃秀芳、林靜儀、黃世杰今共同舉行記者會，呼籲政府除普發現金6000元之外，也應針對看天吃飯的農民，代繳1年份農民保險、職災保險，讓辛苦的農民再省1000元保費。鍾強調，該政策有3個好處，包括：經費所需不多、手續簡便、立即享受。此外，在場立委也呼籲將之擴大於漁民。

鍾佳濱表示，根據行政院主計總處公布的家戶所得資料，一般農家可支配所得比非農家少了12萬5000元。目前參與農保人數近100萬人，一年保費936元，換算下來約9億444萬元；農職災保被保險人約31.5萬人，一年保費180元，換算下來約5680萬元；行政院只要撥10億元，就能替農民代繳1年保費。

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鍾佳濱說，近期他於選區辦座談會，提及政府若全民多發1000元，總共要拿出220億元，相較之下，大家都說寧可花10億讓農民1年免繳保費。

郭國文指出，行政院這次普發現金雖有考慮弱勢，但還有相對所得低、可支配所得少的民眾需要受到照顧，譬如農民。在中央可動用的1800億中，扣除1400億元普發現金，還有400億剩餘款，應針對特定對象予以免稅負擔，讓他們更感受到政府的照顧與溫暖；而非像在野黨一邊喊財政紀律、一邊喊加碼。

陳亭妃說，農民很辛苦，看天吃飯，本會期也針對農保條例進行修正，近日將完成三讀，從生育給付、喪葬津貼都調整加倍。她說，應思考如何讓農民有感，政府協助1000元雖然不多，但那是一種感覺，請農委會聽到我們的聲音。

陳秀寳表示，行政院拍板定案全民開工領6000元紅包，若是加發，除弱勢之外也應體貼農民，補貼農保、農職災保，降低農民負擔；政府照顧全民，也要照顧農民。她也呼籲，其選區在彰化濱海，有很多辛苦的漁民，盼也能研議補貼。

黃秀芳指出，田間工作碰到職災，有時無法回復身體健康，經濟受很大影響；職災保險一個月才15元，錢雖不多，但對農民是很大保障，希望政府在推動稅收紅利全民共享之外，也幫助經濟弱勢的民眾和農民。

林靜儀除肯定政府將部分稅收盈餘補貼勞健保，她也提及，整個經濟產業不要讓農民成為永遠沒機會翻身改變的一群人，當經濟上有成果，考慮到農民朋友是非常重要的事情，希望行政團隊一起思考這個可能性。

黃世杰說，這幾年大旱造成農業生產困挫，所以當全民經濟果實在做財富重分配時，確實更應注重農民權益，而這份精神，也建議擴充到漁民；若真能由國家代繳保費，盼藉此機會推廣，讓更多農民加入農保、農職災保，這些對他們非常好的保障制度。行政單位傾聽農民和民眾的聲音，真正落實對弱勢的照顧。

民進黨立委鍾佳濱（前排中）、郭國文（前排左）、陳亭妃（前排右）、陳秀寳（後排左二）、黃秀芳（後排右二）、林靜儀（後排右一）、黃世杰（後排左一）今共同舉行記者會，呼籲政府應針對看天吃飯的農民，代繳1年份農民保險、職災保險，讓辛苦的農民再省1000元保費。（記者謝君臨攝）

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