邱莉莉身體不適取消見商圈代表 理事長︰議長選舉風波下來打氣

台南市海安觀光商圈發展協會暨各商業代表今天原訂拜會議長邱莉莉，卻臨時取消。（記者王姝琇攝）

2023/01/10 12:24

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市海安觀光商圈發展協會暨各商業代表今天上午原訂前往南市議會拜會議長邱莉莉，卻臨時取消；加上原應由邱莉莉出席主持「台南西區扶輪社發放清寒助學金 扎根國小善於愛」記者會，也臨時改由議長辦公室主任代表，邱莉莉未現身引起各界揣測。

台南市海安觀光商圈發展協會理事長黃舜屏表示，今天上午臨時收到拜會行程取消通知，側面了解是因邱莉莉議長身體不適，得知消息後趕緊聯繫其他人。黃舜屏說，原定一行約20人前往拜會，除商圈代表之外，也有各商業、社團代表與會．主要是新正副議長上任後，盼能對台南商圈及經濟發展等大方向做意見交流。

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黃舜屏表示，自疫情爆發以來各屆都受到衝擊，台南市做為觀光大城受衝擊更是明顯，雖然近來疫情趨緩，遇連續假日店家反映來客數都不錯，但是平日狀況仍未恢復到疫情前水準，而且無論平假日，遊客消費行為趨於保守，錢花得更謹慎。

針對南市議會議長選舉後風波不斷，黃舜屏說，議會是展現地方民意最重要的機關，此次新任就職拜會行程對我們來說是必要的安排，地方商圈能藉此表達各自意見之外，當然也是特地來為邱莉莉議長加油打氣；強調相關案件已進入司法調查，尊重檢調，但也是希望我們的加油打氣能帶來正向氛圍。

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