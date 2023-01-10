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    王世堅為新竹棒球場轟林智堅應被收押 蔣萬安：呼籲檢調偵辦

    台北市長蔣萬安出席2023台灣燈會周邊商品發表記者會。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安出席2023台灣燈會周邊商品發表記者會。（記者田裕華攝）

    2023/01/10 10:46

    〔記者楊心慧／台北報導〕新竹棒球場爭議延燒，前新竹市長林智堅遭藍、白圍剿，昨更被黨內、民進黨台北市議員王世堅重轟是「草包」，王世堅認為新竹棒球場都尚未驗收，但總計12億元工程款已被領走11.7億元，剩不到2.5％，此已是明顯違法，不僅該被送檢調調查，「甚至要收押！」台北市長蔣萬安今受訪被問到此事表示，新竹棒球場不斷地爆出重大缺失，也失去了舉辦經典賽熱身賽的機會呼籲檢調要積極偵辦。

    王世堅昨在議會受訪時，批評新竹棒球場事件，更說已看出誰在幹壞事、和稀泥，他還拉高分貝怒嗆林智堅是「草包」，怒批秀監工照片「很噁爛」，更轟林是「什麼都不懂的草包」，把新竹球場、全台灣人對民主改革及治理台灣產生信心危機，「就是出了這些傢伙混水摸魚」。

    王世堅質疑，新竹棒球場工程還未驗收，但12億工程款卻已被領走11.7億，剩不到2.5％，」認為林智堅應被檢調調查，「甚至要收押！」怒嗆工程款從基層監工工地主任至市長層層核准才可撥款，此已明顯違法。

    蔣萬安今上午出席2023台灣燈會周邊商品發表記者會，宣傳台灣燈會周邊商品，會前聯訪時有媒體問到王世堅轟林智堅草包，連民進黨的人都看不下去新竹棒球場的問題，蔣萬安回應，新竹棒球場不斷地爆出重大缺失，也失去了舉辦經典賽熱身賽的機會，呼籲檢調要積極偵辦。

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