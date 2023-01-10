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    拋2024可與郭、柯合作 王鴻薇：在野大聯盟都有合作空間

    台北市第三選區立委補選當選人王鴻薇10日草埔市場謝票。（記者塗建榮攝）

    台北市第三選區立委補選當選人王鴻薇10日草埔市場謝票。（記者塗建榮攝）

    2023/01/10 10:24

    〔記者蔡思培／台北報導〕國民黨在台北市第三選區立委補選勝選，已是九合一大選後第三勝，不過當選人王鴻薇昨提醒國民黨別被勝利沖昏頭，更拋出2024總統大選可向民眾黨主席柯文哲、鴻海創辦人郭台銘尋求合作可能。王今表示，「勝選方程式」是推出最強人選，在野大聯盟都有合作空間。

    王鴻薇今在草埔市場謝票表示，大家共同想法是國民黨在2024年推出最強人選拚政黨輪替、下架民進黨，雖未與國民黨主席朱立倫等任何黨內人士具體討論，但王認為「勝選方程式」是推出最強人選，目前在野大聯盟都有合作空間，應透過合理、大家可認同的民調推出最強人選。

    被問起新北市侯友宜選前多次輔選，勝選方程式納入柯台銘、郭台銘是否會對侯不好意思。王鴻薇強調感謝侯多次站台，但侯絕非小家子氣，且侯名氣強，台北市民對侯也有熱烈回應，勝選方程式對侯友宜也好。若能納入在野大聯盟推出最強人選，在野者都會支持，不會有兩組人馬削弱力量。

    由於王鴻薇此次選舉是帶職參選，勝選幅度不如預期，外界也關心是否可能影響侯友宜挑戰2024總統選舉。王認為，2024應該有在野合作、推出最強人選，侯友宜現在的政治能量強，對侯市長也有信心，但認為可採海納百川的方式，

    台北市第三選區立委補選當選人王鴻薇10日草埔市場謝票。（記者塗建榮攝）

    台北市第三選區立委補選當選人王鴻薇10日草埔市場謝票。（記者塗建榮攝）

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