北高行撤銷7件NCC裁罰 陳耀祥：有敗訴也有勝訴

立院國民黨團總召曾銘宗指出，NCC裁罰有7件被台北高等行政法院撤銷，諷刺主委陳耀祥怎麼有臉坐在會議室，「實在有夠厲害」。（圖擷取自國會頻道）

2023/01/09 23:36

〔記者黃靖媗／台北報導〕立法院長游錫堃今日下午邀集朝野協商112年度中央政府總預算案，除了外交部相關預算之外，全數預算案皆已完成第一輪協商。在審理國家通訊傳播委員會（NCC）預算時，多起預算提案皆與鏡電視、中天新聞台有關。立院國民黨團總召曾銘宗指出，NCC裁罰有7件被台北高等行政法院撤銷，諷刺主委陳耀祥怎麼有臉坐在會議室，「實在有夠厲害」。

曾銘宗表示，NCC為獨立機關，竟配合執政黨政策，撤銷中天新聞台執政，並指定鏡電視執照，要求將今年度預算的特別費全數刪除；時代力量立委陳椒華也提案，要求NCC針對鏡電視爭議，2個月內向立法院交通委員會提出專案檢討報告。

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陳耀祥表示，NCC確實有幾個案子敗訴，但也有很多案子勝訴，行政救濟是人民權利予以尊重，但NCC對法官判決有不同見解，故依法提起上訴，且NCC的裁處與換照案都經過嚴謹的外審及內審程序，經數名專家討論，並非他一人主導決定。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，司法途徑還沒走完，要尊重司法程序，總要走到最後，陳耀祥本來就能光明磊落坐在位子上，最高行政法院若判決出爐，他一定會依法行事。

民進黨立委劉世芳也表示，當然陳耀祥有他要檢討的地方，但是不要懷疑台灣的文官制度是依法行政，他若有哪個地方違反法律，可以直接提出，送到地檢署去，而不是針對個別電視公司或個案，以政黨背書提案，甚至一再以訛傳訛。

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