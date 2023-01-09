吳怡農敗選 矢板明夫提出2024建言

日本資深媒體人矢板明夫。（黑熊學院提供）

2023/01/09 16:29

〔即時新聞／綜合報導〕台北市第三選區立委補選落幕，民進黨候選人吳怡農些微差距惜敗給國民黨候選人王鴻薇，許多民進黨與吳怡農的支持者對此感到失落，日本資深媒體人矢板明夫對此表示「希望執政黨能夠痛定思痛、好好反省問題到底出在哪裡。也希望在野黨能在大是大非的問題上分清敵友、堅定地站在護衛台灣的立場上。」

矢板明夫在臉書PO文表示，他周圍許多朋友對台北市第三選區立委補選結果感到難過，覺得一個曾經在台灣最大的假想敵、中國的官媒上批評台灣領導人的政治人物，不應該當選，但他認為這是民主選舉的結果，他只能接受。

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矢板明夫在文末直言「希望執政黨能夠痛定思痛、好好反省問題到底出在哪裡。也希望在野黨能在大是大非的問題上分清敵友、堅定地站在護衛台灣的立場上。」

網友們看到貼文後紛紛留言「國民黨再度獲勝，不知道日本方面怎麼解讀親中勢力擴張，以致影響台日間的經貿及戰略關係」、「等飛彈掉進天龍國，天龍人就知道怎麼投票了，期待那天趕快到來」、「台灣人敵我不分！悲哀！」、「電視媒體臉書上這麼多名嘴提供建言，執政黨都沒看到聽到嗎？難怪我們支持者會感到失望了」、「意識形態作祟，這個選區很多非理性選民！」

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