晉見蔡總統 吐瓦魯國會議長：繼續支持台灣參與國際組織

與我國建交44年的太平洋友邦吐瓦魯國，國會議長戴伊歐伉儷今天率訪團前往總統府晉見蔡英文總統。（總統府提供）

2023/01/09 14:44

〔記者陳昀／台北報導〕與我國建交44年的太平洋友邦吐瓦魯，國會議長戴伊歐伉儷今天率訪團前往總統府晉見蔡英文總統，戴伊歐表示，台灣傑出的防疫表現，展現出台灣有能力幫助世界因應全球危機且願意幫助其他國家，吐瓦魯將繼續支持台灣以觀察員身份參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）和國際民航組織（ICAO）等國際組織。

戴伊歐表示，吐瓦魯國會和人民非常肯定台灣傑出的防疫表現，尤其2020年疫情最嚴峻時，台灣致力於解決全球衛生議題和其他當前問題，造福並保護眾人，這份努力值得認同。從疫情爆發前到現在，吐瓦魯在醫療設備和預算資源也獲得台灣大力支持，讓吐瓦魯政府可以為符合條件的民眾接種疫苗，並控制新冠病毒在國內的傳播。

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戴伊歐表示，上述如此慷慨的行為，展現出台灣有能力幫助世界因應全球危機、可以解決世界的關鍵問題，也展現出台灣有能力，也願意幫助鄰國、盟友及有需要的國家，因此吐瓦魯將持續支持並提倡台灣以觀察員身分參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）和國際民航組織（ICAO）等。

戴伊歐說，吐瓦魯會持續推動國會外交及相關合作項目，並持續堅守民主、正義和人權等價值，這些也是台灣所堅守的原則，兩國一定要持續合作，以完整實現民主、法治、和平與人權的目標。

戴伊歐最後也重申，吐瓦魯將持續堅定支持台灣成為國際組織的觀察員，他也代表訪團祝福總統、台灣政府及人民，新的一年萬事如意。

蔡英文表示，戴伊歐伉儷率團來台訪問，特別是在吐瓦魯開放國境後隨即來訪，展現對兩國邦誼的支持和重視，長期以來，戴伊歐議長跟吐瓦魯政府也都用行動表達對台灣堅定的支持，去年不論是在聯合國大會、世界衛生大會（WHA）等國際場域，吐瓦魯都為台灣發聲，支持台灣的國際參與，她要代表台灣人民，向吐瓦魯政府跟國會表達感謝

蔡英文指出，近年雖面對疫情挑戰，台灣和吐瓦魯仍在各領域深化合作，像是透過台灣獎學金計畫，許多吐瓦魯學生來台深造，去年的受獎生也包括來台攻讀博士學位的吐瓦魯國會秘書長瑟安卓。此外，去年9月，吐瓦魯總理拿塔諾總理率團來訪，兩國在潔淨能源領域的合作達成具體共識，共同努力邁向2050淨零排放的目標。

蔡英文表示，這次訪問，戴伊歐議長也將和立法院長游錫堃簽署聯合聲明，加強兩國國會合作跟交流。最後，總統再次感謝訪賓來訪，讓台灣和吐瓦魯持續增進情誼，擴大合作，並強調新的一年，面對疫後經濟復甦、氣候變遷等國際挑戰，台灣和吐瓦魯一定會一起努力，促進兩國的永續發展，並且為全球的進步繁榮做出更多貢獻。

訪團一行尚包括柯里透米（Mackenzie Kiritome）以及范透佳（Fatoga Talama）兩位國會議員等，由外交部次長田中光及吐瓦魯國駐台大使潘恩紐（Bikenibeu Paeniu）陪同，前來總統府晉見總統，總統府秘書長李大維等也在座。

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