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    金門傳1.5萬元「一條龍」買票 楊鎮浯競總祭50萬獎金抓賄

    楊鎮浯連任競選總部執行長石兆瑉（右）、發言人陳向鑫（左）宣布，針對縣長選舉提出50萬元檢舉賄選獎金；若民眾發現有散播楊鎮浯不實言論者，向地檢署具名檢舉，即可獲得10萬元獎金。（記者吳正庭攝）

    楊鎮浯連任競選總部執行長石兆瑉（右）、發言人陳向鑫（左）宣布，針對縣長選舉提出50萬元檢舉賄選獎金；若民眾發現有散播楊鎮浯不實言論者，向地檢署具名檢舉，即可獲得10萬元獎金。（記者吳正庭攝）

    2022/11/09 20:22

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長楊鎮浯連任競選總部今天說，坊間賄聲賄影傳聞不斷，最近還傳出縣長、議員、鄉鎮長、鄉鎮民代表包裹在一起的「一條龍」套票，涉及賄選總金額達1萬5000元的價碼。楊鎮浯陣營執行長石兆瑉說，總部飽受謠言困擾，為求自清，針對縣長選舉提出50萬元檢舉賄選獎金；此外，民眾只要發現有散播楊鎮浯不實言論者，向地檢署具名檢舉，即可獲得10萬元獎金。

    石兆瑉說，5合1投票倒數計時，爭取連任的縣長楊鎮浯及競選總部陸續收到不少情資，坊間傳出議員5000元、加代表3000元、加鄉鎮長2000元，總共1萬元的「一條龍」套票組合，最近還有縣長候選人再加碼5000元的小道消息。

    石兆瑉說，不少鄉親向總部反映，有縣長候選人結合議員、代表、鄉鎮長等候選人使出這招「殺手鐧」，擔心影響縣長楊鎮浯選情，令支持者心急如焚。

    石兆瑉說，沒想到賄選傳聞的價碼竟是如此驚悚的數字，總部將提供50萬元抓賄獎金，只要鄉親提供縣長層級相關賄選情資，經檢方調查屬實並起訴者，即可獲得該筆獎金；若有對散播楊鎮浯不實言論者舉證並按鈴申告者，也可獲得10萬元獎金。石兆瑉說，如此的做法，就是要避免被惡意栽贓、「殺人喊救命」的戲碼再度上演。

    競選總部強調，楊鎮浯的誠信、清廉與操守備受鄉親肯定；而對於某些「不賄選就不會選」的候選人，甚至私下結合「志同道合」的其他各級候選人「綁」在一起買票，競選總部期待透過抓賄獎金，鼓勵鄉親勇於檢舉不法；更期許檢調單位加強查察，讓金門早日洗刷「賄選島」污名。

    不少選民表示，賄選傳聞早在坊間鬧得沸沸揚揚，但除了日前1宗縣長候選人因贈送快篩劑遭檢調以賄選案調查外，民間似乎感受不到相關單位有所作為；莫不期待曾任金門高分檢檢察長的現任檢察總長邢泰釗，以其深諳金門、馬祖離島選舉特性，日前向買票者宣戰，能有具體成果。

    金門地檢署表示，目前受理檢舉的選舉賄選案，其中牽涉縣長候選人層級疑似賄選案件有7件、議員18件、鄉鎮長3件、鄉鎮民代表7件，村里長15件，另還有選舉賭盤，意圖使人不當選等案件約10來件。

    金門地檢署說，目前受理檢舉的選舉賄選案，其中牽涉縣長候選人層級疑似賄選案件有7件。（記者吳正庭攝）

    金門地檢署說，目前受理檢舉的選舉賄選案，其中牽涉縣長候選人層級疑似賄選案件有7件。（記者吳正庭攝）

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