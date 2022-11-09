立委質疑婦聯會霸佔美齡樓 積欠使用補償金累計1500萬

民進黨立委林楚茵今日質疑，婦聯會美齡樓現狀竟然還被「被處分人自用中」。圖為美齡樓。（資料照）

2022/11/09 20:09

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會認定婦聯會美齡樓為不當黨產收歸國有後，婦聯會至今仍未搬遷，積欠使用補償金高達1500萬元。民進黨立委林楚茵今日在立法院財政委員會質詢時要求，國產署應盡速收回妥善利用；國產署回應，目前還在行政訴訟中。

林楚茵質疑，一般民眾佔用國產，財政部多採取強制拆除手段，導致民眾流離失所。然而，在黨產會公布的已取得財產清單中，婦聯會美齡樓現狀竟然仍被「被處分人自用中」，婦聯會仍霸佔大樓。

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林楚茵指出，根據內政部實價登錄，美齡樓地段的房價每坪至少百萬元，附近周邊約63坪辦公空間月租金為8萬多元。美齡樓面積約3000坪，為上述辦公空間47倍，若出售國庫可進帳30億收入，若出租每月租金收入可達400萬元，反觀數位發展部要花7000萬租辦公大樓14個月，美齡樓若真的收回，根本不需多花這筆錢。

林楚茵問及，美齡樓2021年被處分至今，婦聯會應向國庫繳交多少租金？國產署長曾榮基回應，約1500萬元。

她追問，對比一般民眾佔用國產，國產署採取強力作為，婦聯會霸佔美齡樓不走，難道黨產會收歸國有是收假的嗎？曾榮基說，仍會追回相關租金、不當得利、損害賠償，但目前還在行政訴訟中。

林楚茵強調，各縣市對社會住宅需求大增，常常找不到適當土地，但不是真的沒有空間，而是這些土地被婦聯會霸佔，財政部不要再拖！若面對特定勢力無法處理，被拆屋還地的小老百姓會有相對剝奪感，更增添居住不正義。

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