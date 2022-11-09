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    周春米公布教育、體育政策 提升屏東教育品質、體育風氣

    周春米要提升教育品質，體育風氣。（記者葉永騫攝）

    周春米要提升教育品質，體育風氣。（記者葉永騫攝）

    2022/11/09 18:50

    〔記者葉永騫／屏東報導〕民進黨屏東縣長候選人周春米今天公布教育、體育政策，周春米表示，她長期改善屏東的教育環境，協助盡速完成屏東縣國中小冷氣裝設，讓班班有冷氣、生生有平板，並且持續推動4級5區的體育政策，培養提升屏東縣全民體育的風氣，再造屏東體育王國。

    周春米說，教育是國家的施政重點，她從就任立委以來爭取10多億的經費預算，協助屏東校園環境耐震補強，也在中央的協助下完成屏東縣9500台冷氣的裝設與18000台平板的使用，總經費達到16億3000元，為了確保孩子優質的教育環境，讓屏東的學童有高品質的教育，她不斷努力，為屏東縣爭取了160間老舊廁所、70所學校操場、20座風雨球場的整建，也促成了全國的操場跑道整建專案，讓孩子們的運動場不用再苦等整修經費。

    周春米指出，除了校園硬體環境的改善外，她也努力促成恆春半島納入偏鄉加給補助，降低教師的流動率，協助縣內全面開設國小課後照顧專班，提供有需要的家庭孩童的課後照顧服務，未來她將持續為孩童提供安全、舒適的校園環境，帶領屏東教育朝向多元化、安全化、平等化、在地化和國際化的永續目標邁進。

    周春米認為，有關體育的部分，屏東在希望城市的概念下，體育將成為大家透過運動達到全人健康的新策略。許多研究都揭示運動對全齡的人皆有助益，可以帶給大家健康生活，因此運動朝向全齡化普及有其必要性。另外，屏東一直以來替台灣體壇培育了許多體育選手，將持續4級5區政策，持續培養和照顧競技運動的人才以及進行選手經驗的傳承，讓屏東的體育發展發光發熱。

    周春米公布教育、體育政策。（記者葉永騫攝）

    周春米公布教育、體育政策。（記者葉永騫攝）

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