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    黃秀芳批王惠美：政見是拿來實踐 不是拿來騙

    黃秀芳溪湖街頭揮手拜票。（黃秀芳競選總部提供）

    黃秀芳溪湖街頭揮手拜票。（黃秀芳競選總部提供）

    2022/11/09 18:28

    〔記者顏宏駿／彰化報導〕民進黨彰化縣長候選人黃秀芳今天（9日）到溪湖鎮掃街拜票，再批王惠美拿「捷運到南彰」政見騙選票，她說，4年前王縣長提出這個政見「就是一個騙局」，她要告訴鄉親，「政見是拿來實踐，不是拿來騙的」，她提出恢復「敬老369」政策，一定說到做到。

    黃秀芳今天一早由黨籍縣議員候選人歐陽蓁珠、劉珊伶等人陪同，在溪湖鎮員鹿路二段、東環路口揮手拜票。她說，4年前王惠美競選時，這個街頭插滿「捷運到溪湖」、「捷運到二林」、「捷運到員林」旗幟，4年後「捷運變公車」，讓南彰化好多鄉親無言，到現在才知「用無法馬上實現的政見換選票」。

    黃秀芳說，「政見是拿來實踐，不是拿來騙的」，王縣長4年前提出「捷運到南彰」只是「畫大餅」，連怎麼實踐都不知道就提出，4年過去，臨到選前才辦「捷運到南彰說明會」，趕快成立交通處，如果是好的政見，當初就應向選民說「具體時間表」，提出實現進度。

    她說，她提出的政見歡迎各方候選人採用，她也很歡迎對手檢驗，但是千萬不要自己做不到，就用抹黑手法說黃秀芳也做不到，畢竟「人在做、天在看」，黃秀芳可不可以說到做到，不只選民在看，神明也在看，她對鄉親負責，也對自己家裡長輩、小孩負責，絕不空口說白話，而過去4年縣政有沒空轉？重大工程有沒有延宕？相信神明也看得很清楚。

    黃秀芳說，這一個月來，不論是西南角、東南角的鄉親都告訴她，南彰化過去4年沒建設，真的是選錯人了，也有鄉親告訴她，連國民黨籍員林市長游振雄為了爭取連任，也跟隨民進黨員林市長候選人陳秋蓉的政見，要加碼重陽敬老禮金的發放，而陳秋蓉主張搭配黃秀芳369政見，鄉親應該也在想，游市長是否支持黃秀芳的369政見？她要告訴鄉親，她的政見，說到做到，絕不打折，絕對不會淪為「騙選票」口號。

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