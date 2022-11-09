找尋搖搖洛克馬！宜縣三星前鄉長對上現任 質疑公所亂拆燈飾

黃錫墉（中，拿大型照片者）號召鄉親「找尋搖搖洛克馬」。（記者江志雄攝）

2022/11/09 19:20

〔記者江志雄／宜蘭報導〕民進黨宜蘭縣三星鄉長候選人黃錫墉質疑，他鄉長任內所做的洛克馬路燈裝置藝術，在卸任後即被現任鄉長李志鏞拆除，若前任做的建設都不要，三星鄉公所辦公廳舍是否一併拆除；三星鄉公所回應，該裝置藝術在颱風過後受損，維修成本高才拆掉。

下屆三星鄉長選舉，國民黨籍鄉長李志鏞競選連任，民進黨徵召4年前卸任的前任鄉長黃錫墉參選，形成「現任對上前任」的戰局，選情激烈。

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黃錫墉今天在三星鄉代吳承修、鄉代候選人葉金安、謝正統等人陪同下，召開「找尋搖搖洛克馬」記者會，直指4年前他擔任鄉長時爭取經費，在三星市場通往安農溪的三星鄉中山路一段，即俗稱的柑仔坑路，設置22個鋼鐵材質的洛克馬路燈裝置藝術，因連結安農溪畔野薑花、愛心平台，形塑成頗具人氣的運動觀光廊道。

黃錫墉說，他在2018年12月卸任後，繼任的李志鏞即刻把22個洛克馬拆除，許多鄉民對此相當不解，如果前任做的建設都不要，在黃錫墉擔任鄉長任內完工的公所辦公廳舍是否也要拆。

三星鄉公所秘書江淳銘解釋，當年颱風來襲，造成柑仔坑路10個、將近半數洛克馬損壞，一個維修經費超過7000元，鄉公所基於財政及實用性、避免影響照明等諸多因素考量，選擇全數拆除，但並非在前鄉長黃錫墉卸任就拆，一切與政治無關。

黃錫墉質疑4年前他鄉長任內所做的洛克馬路燈裝置藝術（左），卸任後即刻被拆（右）。（黃錫墉提供）

三星鄉柑仔坑路過去設置22個洛克馬路燈裝置藝術。（黃錫墉提供）

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