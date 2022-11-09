台中時力議員候選人質疑盧秀燕空汙治理成績 忙選舉停擺治理

台中時力議員候選人質疑盧秀燕空汙治理成績單，忙選舉空汙治理停擺。（記者蘇孟娟攝）

2022/11/09 17:12

〔記者蘇孟娟／台中報導〕時代力量台中市議員候選人鄒明諺、傅智恒、吳佩芸以及徐小媚今再攜手檢視台中市長盧秀燕上任4年來空汙治理成績，強調台中的PM2.5濃度在2017、2018年終於翻轉低於全國平均值，但盧秀燕上任後2019年的PM2.5濃度卻又高於全國平均，且六都只剩台中還未實施空品維護區，甚至遲至任期最一年的9月才送議會審查「重大空氣污染管制自治條例」，卻又因內容不完整須修正後再審，兩個月過去，從市長到議員都在忙著選舉，擔心條例就此胎死腹中；台中市環保局指出，自治條例草案今年8月提送議會後，環保局參考初審意見，已於官網公開預擬管制對象，目前也規劃召開法學專家諮詢會議，讓自治條例更完善、爭取議會支持。

鄒明諺指出，過去10年來台中的PM2.5濃度平均值幾乎都高於全國平均，在2017、2018年終於翻轉優於全國平均值；但盧秀燕上任後，台中2019年度的PM2.5濃度卻又高於全國平均，甚至在2021年更加惡化，數據顯示近年來全國PM2.5濃度都有下降，但盧市長空汙改善的成果遠不及其他南部縣市，是空汙治理的後段班。

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傅智恒指出，盧市府對移動汙染源管制相當怠惰，尤其空氣品質維護區劃設，六都只剩台中還未實施空品維護區，甚至從去年公告後還要等兩年的空窗期到2023年9月才能上路，且只劃設台中港區及周邊道路一處空品維護區，反觀其他縣市還針對轉運站、焚化爐及觀光景點進行空品管制，台中作為遠不如其他五都積極。

徐小媚指出，盧秀燕之前打著「市長換人、空氣換新」口號勝選，但4年來空汙改善有限，甚至「台中市重大空氣污染管制自治條例」訂定拖到她這屆任期最後一年的9月才送台中市議會審查，又因內容不完整未過關須修正後再送審，問題是兩個月過去了，現在從市長到所有議員都在忙著選舉，根本沒有人在意這件事，環保局也樂得無人監督，憂對改善台中空汙至關重要的法案就此胎死腹中。

吳佩芸則指出，空汙是台中人相當關心的議題，市府也應儘速提出明確改善對策。

環保局表示，依環保署資料顯示，今年截至11月8日，台中市PM2.5濃度為12.7微克，已達國家標準15微克之下，相較於4年前2018年同期18.9微克改善6.2微克；盧市長任內從2019年到2022年間PM2.5平均濃度則下降至15.8微克，改善5.4微克，確實有效改善空品。

有關空氣品質維護區政策，環保局指出，台中市去年公告「台中港空氣品質維護區」是全國最大腹地的單一空品維護區，也是台中市污染負荷最大的區域，每年進出車輛數多達400多萬輛，有優先管制必要，考量規範範圍全國最大、影響對象最多，因此也給予業者一定緩衝期。

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