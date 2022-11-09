柯志恩:11月26日讓看衰我的民調公司倒閉

國民黨行動中常會今天移師高雄舉行，拉抬柯志恩與議員選情。（記者葛祐豪攝）

2022/11/09 16:53

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為拉抬國民黨高雄市長候選人柯志恩的選情，國民黨行動勝利中常會今天下午移師高雄舉行，黨主席朱立倫稱讚柯志恩勇氣可嘉，小蝦米會變成大鯨魚；柯志恩則發下豪語，11月26日要讓看衰她的民調公司從此倒閉。

國民黨行動勝利中常會今天下午移師高雄舉行，國民黨主席朱立倫率黨內一級主管親自參加，拉抬柯志恩的氣勢。

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朱立倫致詞時表示，行動中常會來到高雄，代表國民黨對高雄的決心與信心，這段時間柯志恩用她的努力勤快，跑遍市場、宮廟等每一角落，展現最大誠意 。「一天天過去，她這隻小蝦米，逐漸變成有戰鬥力的龍蝦」， 面對民進黨這隻有無限資源的大鯨魚，太多人冷眼看柯志恩，但柯志恩說「沒有不可能的事情!」

「國民黨這次不僅要負責認真，也要得到高雄市民的尊重」，朱立倫說，4個月前提名柯志恩，很多人問她是不是來高雄繞一繞，就想要落跑，這次小蝦米結合市民，相信11月26日能扳倒大鯨魚!

他強調，民進黨在高雄執政20幾年，民眾生活有過得比較好嗎? 現在大家對高雄印象，就是人口北漂外流，留在高雄的是空汙、缺電、路又不平，期待柯志恩當市長來解決。「國民黨要認真負責面對高雄市，柯志恩講得好，過去國民黨真的對不起南台灣、對不起高雄， 這次一定要負責認真，得到高雄市民的尊重!」

柯志恩則自嘲，她來的時候是小蝦米，目前已經變成土蝦，說不定11月26日翻轉成另一條大魚，她也開玩笑說朱立倫徵召她選高雄，是「耽誤她下半輩子的男人。」

柯志恩批評民進黨太囂張，議員要拚過半，議長副議長都要拿去，「沒這種事 ，誰說20幾年的鐵板不能被踢破? 誰說4個月不能創造奇蹟?」高雄是有情有義城市，不管選舉結果怎樣，她會續留高雄，北漂媽媽要回來，她不是政客、不是過客，她是歸人，回到家鄉何錯之有?

「國民黨回來了，一定要重返執政!」針對坊間的民調，柯志恩仍大幅落後，她發下豪語，11月26日要讓看衰她的民調公司從此倒閉，這些沒有公信力的公司，永遠在擾亂軍心，她很清楚，冷冰冰的數字不能代表什麼，從930大造勢 10月30日大榮高工造勢的人潮，每個人都跟她說要「翻過來」。

柯志恩愈說愈慷慨激昂，她強調國民黨跟年輕人距離沒那麼遙遠，她的團隊就有15位年輕人，選舉以來，沒有錢、沒有人脈，但沒有關係，她跟人民站在一起，語畢台下響起一片掌聲與凍蒜聲。

國民黨主席朱立倫致贈柯志恩劍與盾牌，呼籲選民票投3號。（記者葛祐豪攝）

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