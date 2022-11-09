開徵寵物稅解決流浪動物問題 立院法制局態度保留

立法院。（資料照）

2022/11/09 15:15

〔記者吳書緯／台北報導〕近年隨著少子女化與單身化的趨勢，國內飼養寵物比率逐年成長，但也相對產生流浪動物問題，有民意認為開徵寵物稅解決流浪動物問題。立法院法制局近期報告指出，課徵寵物稅在我國尚具相當爭議性，但我國寵物取得成本似乎偏低，建議可研議增加寵物登記規費，藉由提高取得成本，降低民眾衝動飼養之機會，進而減少棄養問題。

立法院法制局近期發布「以寵物稅解決流浪動物相關問題之可行性研析」議題研析報告；報告指出，雖然國人飼養寵物的比率逐年升高，自2020年武漢肺炎疫情爆發，使民眾居家時間增加，飼養寵物比率更加提高，但隨著疫情趨緩、生活逐步回歸正常，對於寵物陪伴的需求也相對減少，再加上疫情影響經濟，部分飼主收入可能受影響，恐引發「經濟性棄養」，加重流浪動物疑慮。

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報告指出，雖然政府相關部門及動保團體大力提倡認養代替購買，希望藉此減少流浪動物問題，目前認養率雖平均約達6成，但因為實施零撲殺政策，收容所資源仍十分吃緊，因此有意見是認為可於地方稅法通則增訂課徵寵物稅，希望藉此引導民眾增加認養。

報告列舉，德國、荷蘭、芬蘭與中國等訂有寵物稅相關制度，以德國為例，單隻狗稅金依品種不同每年約須繳新台幣350至7000元；荷蘭除針對單隻狗課稅外，飼養超過3隻狗者即視為「飼養場」，將課徵約1萬3600元稅金。

然而，報告指出，農委會曾於2015年在公共政策網路參與平台提出課徵寵物相關稅收解決流浪犬管理經費不足議題，投票反對者高達98%，並且可能有引發棄養潮的疑慮，甚至有民眾提出養寵物減稅的議題，可見課徵寵物稅在我國具有相當大爭議，須另行研議其他相關措施解決流浪動物問題。

報告認為，我國寵物取得成本似偏低，建議或可研議增加寵物登記規費，藉由提高取得成本，降低民眾衝動飼養之機會，進而減少棄養，並規劃購買及認養不同之收費標準，增進民眾認養寵物的動力。

此外，報告表示，部分民眾飼養寵物前缺乏充分之相關知識及責任感，一旦發生難以負荷或意料之外的情況，極易造成棄養，有些國家即要求寵物飼主必須接受教育訓練，例如瑞士規定飼主在養狗前必須先完成相關理論課程，飼養後1年內再完成實務課程，德國規定飼養大型犬或特定犬種前，必須通過包含犬隻照顧、醫學及法律常識等內容之理論測驗並取得飼養執照

因此，報告建議參酌瑞、德制度，研擬增訂飼養寵物前之相關知識教育，協助民眾充分認識日後飼養上可能遭遇的問題，以利因應，甚或重新思考是否適合飼養，方可有助於從源頭上解決流浪動物問題。

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