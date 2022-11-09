被檢舉送牙線棒、棉花棒賄選 中和里長候選人30萬交保

新北地檢署。（資料照）

2022/11/09 14:26

〔記者王定傳／新北報導〕新北市中和區忠孝里呂姓里長候選人被檢舉以發放牙線棒、棉花棒等禮品給里民方式賄選，新北地檢署昨指揮調查局新北市調查處、新北市政府警察局中和分局、移民署北區事務大隊新北市專勤隊，發動搜索，訊後依違反公職人員選舉罷免法，諭令呂男30萬元交保。

檢調警接獲檢舉指，今年10月間，呂男與其妻劉女，為求當選，透過簡姓、林姓鄰長邀約選民至辦公室進行座談，且發放在場選民一人一袋內有數盒牙線棒、棉花棒的禮品，涉嫌投票行賄等罪嫌。

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檢察官周彥憑昨指揮新北處、中和警分局、新北市專勤隊，搜索呂男住處及辦公室、其餘共犯位於新北市中和區住處等4個地點，查扣相關文書等物證，並通知被告4人及證人10人到案說明。

檢察官於訊問完畢後，認呂男等涉嫌違反公職人員選舉罷免法中的投票行賄等罪，犯罪嫌疑重大，惟尚無羈押之必要，諭令呂男30萬元交保、劉女20萬元交保，簡姓及林姓被告各交保5萬元。

檢方呼籲，買票賄選涉犯重罪，必將嚴加查緝，請候選人切勿以身試法，民眾若知悉賄選行為，若發現賄選情事，也請踴躍撥打檢舉專線進行檢舉，司法機關對於檢舉人之身分均會嚴格保密，且檢舉因而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金，期望全民共同共同維護乾淨選風，提昇我國民主政治。

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