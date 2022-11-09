中共續派共機進逼 邱國正：台海中線、主權絕不退讓

國防部長邱國正今日於立法院答覆立委質詢表示，中共片面認為「沒有台海中線」，但這攸關國軍訓練空域，因此國軍守中線與主權，絕不退讓。（記者王藝菘攝）

2022/11/09 14:14

〔記者涂鉅旻／台北報導〕中共解放軍不斷派軍機逾越台海中線，引發各界關注。國防部長邱國正今日於立法院答覆立委質詢表示，中共片面認為「沒有台海中線」，但這攸關國軍訓練空域，因此國軍守中線與主權，絕不退讓，更不能讓中共佔用台灣空間。

立法院外交及國防委員會今日邀國防部專案報告，國民黨立委江啟臣質詢時問，近期北韓派180架軍機進行威嚇，南韓也派F-35戰機等各型軍機應對，台海部分，中共目前不承認有台灣海峽中線，若共機飛到台海中線後，仍持續進逼，國防部該如何因應？而國軍待命班兵力是否足夠？

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邱國正答覆，中共片面認為沒有台海中線，但這攸關國軍訓練空域，因此國軍守中線與主權，絕對不退讓，更不能讓中共佔用台灣空間。而他多次對外說明，目前為兩岸關係最嚴峻的時刻，但國軍不會束手就擒，也有相關因應作為，但詳細作為不便公開說明。

民進黨立委王定宇質詢時也指出，美國國防部日前成立「老虎小組」的新工作團隊，用於簡化流程，加速向外國盟邦及夥伴出售最先進精良軍備，我國國防部是否曾與老虎小組在台協商？邱國正表示，他樂見任何一個國家幫助台灣，台灣與美國交流也從未停過，但老虎隊沒有來到台灣協商。國軍官員表示，是台灣派員赴美國協商。

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