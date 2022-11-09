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    國慶無人機遭爆有中國製零件 吳政忠：將建資安第三方驗證

    立法委員何欣純也針對國慶無人機涉中國製零件的問題，質詢國科會，更提到未來應建立相關政府採購標案的檢驗標準。（記者吳柏軒攝）

    立法委員何欣純也針對國慶無人機涉中國製零件的問題，質詢國科會，更提到未來應建立相關政府採購標案的檢驗標準。（記者吳柏軒攝）

    2022/11/09 12:41

    〔記者吳柏軒／台北報導〕今年國慶煙火有民間廠商秀無人機表演，總統蔡英文也南下嘉義觀禮，但卻遭爆料，該公司無人機有中國製零件，衍生資安與國安問題；該公司聲明核心軟硬體皆自行研發；行政院政務委員兼國科會主委吳政忠今（9日）重申，下午將有團隊前往調查，也強調台灣應建立相關第三方驗證，進行導航晶片等資安檢視。

    國科會今赴立法院審議112年度預算，立法委員質詢時，則討論日前國慶無人機的爆料事件；立委張廖萬堅、何欣純等皆提出，該無人機公司遭國民黨立委魯明哲爆料，當天飛在總統頭上的無人機，疑有中國製零件，涉及資安跟國安問題，也提及政府部門在相關招標有疑義，要求國科會主委吳政忠回應。

    吳政忠表示，初步了解該無人機涉及中國製零件可能是馬達、電池、螺旋槳等，至於這次爆料是否屬實，詳細仍要在今天下午派專家團隊到現場調查，收集資料回來再透過行政院資通安全會報來嚴謹檢視。

    吳政忠後續受訪也指出，台灣有機會做好無人機國產與資通訊安全檢驗等產業，因我國是民主國家，可建立資安國際驗證提供全球市場，相關標準會跟國際介接，包含導航晶片、飛空晶片等都須檢測，而台灣針對無人機的資安，尚無第三方驗證機構，目前行政院已有相關計畫，若有需要政府設立機構，則會放在數位發展部內。

    今年用國慶無人機展演的公司台灣希望創新則說明，無關資安的零組件，因成本與市場因素，大多需仰賴中國廠商供應，是全球商用無人機產業的共同課題，但核心飛控系統等軟硬體是公司自行開發設計，目前全球沒有無人機資安的專用認證，未來應有統一標準，讓業者遵循。

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