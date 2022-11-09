藍營譏鄭運鵬政見 「龍中蔡鳥，打臉3倍速」

國民黨桃園市議員候選人凌濤（右）與桃園市長候選人張善政競選總部發言人曾俊豪（左）召開「龍中蔡鳥，打臉三倍速」記者會。（記者周敏鴻攝）

2022/11/09 11:01

〔記者周敏鴻／桃園報導〕國民黨桃園市議員候選人凌濤與桃園市長候選人張善政競選總部發言人曾俊豪上午召開「龍中蔡鳥，打臉3倍速」記者會，直批民進黨桃園市長候選人鄭運鵬與北北基首長共推「北北基桃首都通」政策，先被交通部打臉，再由行政院長蘇貞昌出手要求交通部配合。凌濤要求，張善政當選後，蘇貞昌應針對張提出的「1280通勤桃北北」政策，比照辦理給予補助。

曾俊豪說，「龍中蔡鳥」指民進黨的新北市長林佳龍、台北市陳時中、基隆市長蔡適應、桃園市長鄭運鵬等4位候選人，4人8日共推「北北基桃首都通」，只要花費1200元，就能在北北基桃4個縣市，無限次數搭乘大眾運輸，交通部對此先指出「經費來源應由地方自行承擔」打臉4位候選人、之後才應蘇貞昌要求改口為「樂觀其成」。

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凌濤指出，鄭運鵬針對NBA球星「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）來台打球發言指鄭「從小」就愛上魔獸，然而魔獸是鄭31歲時才進入NBA打球；鄭運鵬大張旗鼓地宣布台積電將落腳龍潭區，但經濟部卻仍對外說，正在討論可行性；8日鄭運鵬再提出「北北基桃首都通」，又先被交通部打臉，再由蘇貞昌出手相救，希望鄭運鵬未來提出任何證見，都應先經算財源，才是負責任的做法。

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