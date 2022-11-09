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    藍白縣市長候選人無人簽「不投降同意書」 民團：不能簽還是不敢簽？

    台灣民間發起簽署「捍衛台灣絕不投降同意書」活動。（記者陳鈺馥攝）

    台灣民間發起簽署「捍衛台灣絕不投降同意書」活動。（記者陳鈺馥攝）

    2022/11/09 11:00

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕台灣民間發起簽署「捍衛台灣絕不投降同意書」活動，國民黨、民眾黨縣市長候選人至今無人簽署。民團今日召開記者會質疑，國民黨、民眾黨是不能簽？還是不敢簽？律師黃帝穎批評，蔣萬安譏笑簽署同意書很白癡，這表示有兩種可能，第一個可能是認同中國，第二個可能是有把柄在中國手上，否則為何不敢簽同意書？

    台灣制憲基金會執行長林宜正表示，抗中保台不只在台灣成為頭等大事，也是世界上關注的議題，當中國要武力犯台，不用分析可能性及時間點，面對中國武力威脅，台灣只能做好所有準備。台灣的政治光譜應該要重新界定，台灣沒有藍綠白，以後只有「抗中保台派」和「親中投降派」。

    林宜正指出，現在有三大破口，有硬要把台灣跟中國綁在一起的馬英九，這會導致中國武力犯台「內政化」，柯文哲主張兩岸一家親，朱立倫死抱一中及九二共識，這些人都會影響台灣人抗中意識的形成，所以要呼籲選民不要把票投給親中投降派。

    律師黃帝穎批評，這是成本很少低的表態，居然有人連這都做不到！烏克蘭基輔市長遇到敵國侵略時，即便與澤倫斯基不同黨，也願意上戰場保家衛國。在台灣卻出現蔣萬安譏笑簽同意書很白癡，這表示有兩種可能，第一個國家認同有問題，可能是認同中國。第二個可能是有把柄在中國手上。

    黃帝穎強調，台北地方法院108年重訴字770號判決蔣孝嚴敗訴確定，該案是蔣孝嚴負責的中國台商會處理一名在中國遭欺壓、無法回台的吳姓台商，判決書提到這名台商被中國台商會坑了3150萬元，還是無法回到台灣，該會財務長還跟台商說，這筆錢是要給蔣萬安選舉用的，上述都是白紙黑字的判決。

    他指出，最後吳姓台商是繳了1.8億元給中國才回到台灣，這個判決經台北地院認證，蔣孝嚴及中國台商會用這樣方式收3150萬元，假借說是蔣萬安選舉要用。萬一蔣萬安有把柄在中國手上，當選台北市長後，人民也會擔心。

    台灣獨立建國聯盟主席陳南天說，絕不投降同意書簽署情形，民進黨的六都市長候選人都已簽署，國民黨、民眾黨參選市長的候選人沒有一個人簽。非六都縣市方面，目前有17位候選人簽署，只有金門縣沒有一人簽署。

    民進黨立委范雲表示，習近平在二十大鞏固權力、排除異己，宣稱絕不承諾放棄使用武力，堅定支持島內愛國統一力量，所以這時台灣政治人物的態度就非常重要，可以看到國民黨的台北市長候選人說簽署同意書很白癡，台北市長柯文哲面對議員質詢嗆說「我管你去死」。

    范雲質疑，國民黨拒絕加入「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC），讓台灣無法成為IPAC會員，蔣萬安也拒絕參加。IPAC主席近日訪台到立法院開會，國民黨立委吳斯懷等人甚至集體缺席，到底是害怕？不能、還是不敢？今年選舉一定要選出能捍衛台灣的候選人。

    「欲攻其國、必攻其心！」台北市議員林穎孟批評，抗中保台不是口號，抗中保台能抵抗習近平的侵略意圖，柯文哲卻稱抗中保台是義和團、口號。面對質詢，柯文哲對民防一無所知，甚至訕笑「管你去死」，而柯文哲的表現被中國官媒《央視》、中評社大力稱讚，獲得中國好寶寶徽章。

    桃園市中壢區市議員候選人黃崇真表示，他有簽署絕不投降同意書，也在中壢市區懸掛絕不投降同意書的看板，後來就被一些假帳號和藍營人士攻擊，但隨著越來越多人簽署後，他遇到退役軍人及很多選民都贊同簽署，而自己是捍衛台灣絕不投降。

    各縣市長候選人已簽署不投降同意書情形。（台灣獨立建國聯盟提供）

    各縣市長候選人已簽署不投降同意書情形。（台灣獨立建國聯盟提供）

    直轄市議員候選人簽署不投降同意書情形。（台灣獨立建國聯盟提供）

    直轄市議員候選人簽署不投降同意書情形。（台灣獨立建國聯盟提供）

    非六都縣市議員候選人簽署不投降同意書情形。（台灣獨立建國聯盟提供）

    非六都縣市議員候選人簽署不投降同意書情形。（台灣獨立建國聯盟提供）

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