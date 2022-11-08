柯文哲嗆林耕仁抹黑 綠委：人家踩煞車了你卻踩油門

民進黨立委林俊憲。（資料照）

2022/11/08 23:01

〔記者謝君臨／台北報導〕國民黨新竹市長候選人林耕仁今原訂前往調查局北機站遞交「高虹安案」相關資料，卻臨時喊卡，宣布要回歸市政主軸。不料卻被民眾黨主席柯文哲批評是「抹黑」、「遇到政治就轉彎」，逼得林要求柯更正，否則將交付相關資料。對此，民進黨立委林俊憲酸說，人家踩煞車了你卻踩油門，柯文哲自己才是最大柯黑吧？

林耕仁近日爆料指出，民眾黨新竹市長候選人高虹安的助理，需上繳現金到辦公室帳戶作為「公積金」，但部分經費卻淪為高私人或黨務之用。林原訂今前往北機站遞交相關資料，卻臨時取消，宣稱選舉要回歸市政討論及選舉本質，並討論城市的未來，不需在特定陣營間攻訐及糾纏；沒想到仍遭柯文哲痛批。

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對此，林俊憲表示，林耕仁今召開記者會宣布要回歸市政主軸，不再談助理費爭議，或許是因為隨著揭露的資料和牽涉的人越來越多，國民黨高層不得不出面喊停。選舉只剩不到三個禮拜，決定要回來談市政是好事，只可惜有人就是管不住自己的嘴巴，這下林耕仁不繼續回擊也不是，好戲看來還要繼續下去。

林俊憲說，事情到這個地步，明明林耕仁都選擇主動停止，給他們一個台階下，民眾黨最好的應對方式肯定是就此冷處理，司法歸司法，畢竟有人檢舉就一定會調查，至少不要再讓輿論燒下去。況且照林耕仁的說法，他手上應該還有許多資料，只是迫於其他因素停止，柯文哲卻錯把別人的讓步當示弱，還真的咬上去了。

林俊憲指出，林耕仁要求柯文哲道歉更正，但必須很遺憾的告訴他，以我們觀察柯這麼多年，他恐怕要失望了，想要柯認錯比什麼都難。眼下柯只剩兩條路，堅持自己的說法沒有錯，結果就是重啟戰端，風暴繼續擴大；或是心不甘情不願說自己「失言」，但這等於默認林耕仁的指控，兩個選項都會造成傷害。

「本來還有第三個最好的選項，乖乖什麼話都不要講，很可惜這個選項已經錯過了。」林俊憲說，柯文哲遲早要明白一個道理：有些「失言」不是講過就算了，過去那是別人不跟你計較，但把寬容當成理所當然，遲早會踢到大鐵板，就像今天這樣，好不容易煞住的車，你又一腳大力踩下油門，現在車又往懸崖衝去了，柯文哲還能煞住嗎？

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