陳福海提告「各求償100萬」捐公益 楊鎮浯競選：鄉親可判斷出真相

陳福海競選總部委由律師到地檢署控告顏恩威、孫國欽、洪慈旭及許國文，涉嫌違反選罷法。（資料照）

2022/11/08 21:44

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣長選戰短兵相接，候選人之一的前縣長陳福海今天透過競選總部委由律師，針對「興建大同之家2館」、「東北試釀案」爭議及錄音檔內容，到地檢署控告平面媒體負責人顏恩威、縣府駐台北辦事處主任孫國欽、台中辦事處主任洪慈旭及派報業者許國文，涉嫌傳播不實言論，違反選罷法意圖使候選人不當選罪、刑法加重誹謗罪。陳福海說，「每案求償新台幣100萬元」，獲賠金額將全數捐作金門家扶公益使用。

對此，顏恩威說，他報導所述皆為事實。孫國欽、洪慈旭不予回應。許國文則說，他只是個派報業者，不知為何捲入官司？

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楊鎮浯連任競選總部指出，有關陳福海是否涉及東北試釀？前祕書洗錢案？金門鄉親一定可以判斷出真相。

陳福海服務處說，自從陳福海宣布投入參選，現在執政的候選人就以各種不同手法攻擊陳福海，包括曾為縣營金門日報社社長的顏恩威，自2018年起就以各種偏頗言論對陳福海攻擊，今年更變本加厲，連基本的求證工作都省去，多次把陳福海不曾說過的話、做過的事，刊載於「選舉才會突然活過來的金門前鋒報」。

縣府駐台幹部 被控散發不實訊息及加工錄音

陳福海服務處指出，孫國欽、洪慈旭是縣府駐台辦公室主要幹部，專職旅台鄉親服務工作；陳福海服務處指控，「領有公帑應認真確實執行公務，實不該於公務時以手機或電腦在LINE社群逕行選務工作散發不實訊息及加工錄音」，這不僅有負於公務人員身份，更有負鄉親對縣府駐台辦公室的期待。

陳福海服務處說，前述所指主要針對「興建大同之家2館」、「東北試釀案」爭議及錄音檔內容。顏恩威報導失實，孫國欽等人涉以不實訊息於社群加工貼文，企圖以虛假加料訊息影響閱聽大眾的判斷。

陳福海服務處說，東北試釀案4年前在地檢署就以不起訴結案，前助理個人於旅行社任職期間涉嫌的地下匯兌案件，經司法調查後也與陳福海無關，盼有心人士「回到選舉正確的道路，不要再以4年前抹黑手法造謠生事」。

楊鎮浯連任競選總部指出，陳福海是否涉及東北試釀、前祕書洗錢案？這些事情的發展及證據事實，如果沒有心虛及掩飾，就不需害怕將公開資訊於任何時間傳達給鄉親知道，而這些協助轉傳的鄉親及支持者，都是為了更多鄉親明白事實真相，相信以金門鄉親的智慧，一定可以判斷出真相為何？而誰又在說謊？

陳福海服務處指出，針對涉嫌以不實訊息於社群加工貼文，企圖以虛假加料訊息影響閱聽大眾的判斷者，已提出告訴。（陳福海服務處提供）

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