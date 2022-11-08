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    羅東公所遷建？黃適超再槓上吳秋齡 盼11/26鎮民決定

    羅東鎮公所原地重建或遷建，成為熱門的選戰話題。（記者江志雄攝）

    羅東鎮公所原地重建或遷建，成為熱門的選戰話題。（記者江志雄攝）

    2022/11/08 20:09

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東鎮公所是否遷建，民進黨羅東鎮長候選人黃適超，再度槓上競選連任的國民黨籍鎮長吳秋齡，他痛批此案未辦公聽會，藉由鎮政說明會強渡關山；吳秋齡競選總部反批黃適超強詞奪理。

    吳秋齡主張鎮公所原地重建，黃適超希望遷建，雙方數度隔空交火；黃適超今天召開「錯誤的政策比貪污更可怕」記者會，直指鎮公所遷不遷建，不是吳秋齡一個人說了算，因未辦公聽會，鎮民沒有參與討論的機會。

    黃適超說，羅東鎮公所若遷往羅東運動公園旁的機6用地，遷建所需土地費用6.25億元，加上蓋4個樓層辦公大樓，總計12億元，鎮公所遷出後，現址的黃金地段可辦理招商，引進大型百貨商場，打造成黃金商圈，他預計用8年鎮長任期完成遷建。

    黃適超說，吳秋齡主張原地重建，蓋地下3層、地面7層大樓，也要花費12億元，但行政中心占據黃金地段，阻礙當地商圈發展，同樣花12億元，透過遷建置產一併帶來經濟效益，對羅東更有利，26日投票形同另類的公投。

    吳秋齡競總回應，鎮公所遷建的6.25億元購地經費，錢從哪裡來？再者，從用地議價、設計審查到土地點交後的地目變更曠日費時，反問黃適超有幾個8年？羅東市中心精華區為什麼不能提供給鎮民、社區公眾使用，黃適超所言根本是大言不慚、強詞奪理。

    黃適超（中）今天召開羅東鎮公所是否遷建記者會，與對手吳秋齡隔空交火。（記者江志雄攝）

    黃適超（中）今天召開羅東鎮公所是否遷建記者會，與對手吳秋齡隔空交火。（記者江志雄攝）

    吳秋齡競選總部提出圖表反駁黃適超。（吳秋齡競總提供）

    吳秋齡競選總部提出圖表反駁黃適超。（吳秋齡競總提供）

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