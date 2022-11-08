「大仁哥」陳建仁回故鄉高雄輔選 高喊民進黨36席市議員全壘打

前副總統陳建仁（左5）今在高雄為民進黨湧言會13名選將輔選，同時也呼籲18歲公民權一定要過關。（記者許麗娟攝）

2022/11/08 18:46

〔記者許麗娟／高雄報導〕民進黨力拚讓高雄市長陳其邁連任、36席提名的高雄市議員候選人全壘打，前副總統陳建仁今天（8日）下午現身高雄，為湧言會13名選將車隊掃街輔選，陳建仁大讚陳其邁這2年在高雄的努力打拚，讓身為老師及故鄉在高雄的他感到光榮，同時也喊話18歲公投複決案一定要過關。

陳建仁今天與「雄湧連線」下午在立委趙天麟服務處前，與高雄湧言會選將黃秋媖、林志誠、李雅慧、江瑞鴻、鄭孟茹、黃文益、張漢忠、林智鴻、黃雍琇、李雨庭、巫振興等11人，一同高喊陳其邁市長衝高票、市議會過半、18歲公投案順利過關3大目標，車隊掃街拜票，從市區一路掃到岡山。

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陳建仁說，他在旗山出生，曾在高市二中（今前金國中）讀書，今天是高雄人回來故鄉，陳其邁是他在台大公衛研究所的學生，而高雄在陳其邁的用2年拚4年的努力打拚下，包括成功台積電到高雄設廠，台灣燈會、台灣設計展在高雄展出等，讓他也覺得光榮。

陳建仁呼籲，高雄市民力挺陳其邁市長連任，讓高雄越來越好，而要幫助市長推動建設，民進黨市議會席次一定要過半，高雄市36位民進黨提名的市議員都要全壘打，給陳其邁最好的支持，同時，「18歲公民權公投複決」的投票也是很重要的議題，公投案門檻非常高，要有965萬張同意，要踴躍投票力求過關。

立委趙天麟說，先前有請副總統賴清德為選將錄音打氣，這次則找來同樣形象好、高人氣的前副總統陳建仁輔選，相信這是另一劑強心劑，這次高雄市的選情不像北部這麼熱，讓一些在位處邊緣的市議員候選人相當著急，透過車隊掃街可為議員候選人加分，而且民進黨這次市議員提名36席，不分派系都很努力和發揮團結力量，要讓議員席次過半，目標是36席全壘打。

高雄學生民主聯盟副主席巫愷政也上台說，18歲公民權修憲案，雖然已在立法院三讀通過，但還有最大門檻是公民複決的965萬同意票，這是台灣史上第1次由人民決定憲法的樣子，但很多民眾至今仍不知有這項投票，呼籲大家一起為年輕人發聲、支持18歲公民權。

立委趙天麟（左2）希望藉由前副總統陳建仁（中）的高人氣，為湧言會13名選將拉抬聲勢，力求讓陳其邁市長衝高票，市議會過半，18歲公投案順利過關。（記者許麗娟攝）

前副總統與民進黨湧言會選將一同高喊凍蒜！（記者許麗娟攝）

高雄學生民主聯盟副主席巫愷政呼籲大家一起為年輕人發聲、支持18歲公民權。（記者許麗娟攝）

前副總統陳建仁登上戰車，與湧言會選將在高雄車掃拜票。（記者許麗娟攝）

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