1戶3000幫買票！ 苗栗市代候選人堂哥被起訴

苗栗縣黃姓男子，涉嫌以每戶3000元為代價向選民行賄，尋求支持他的堂弟、苗栗市民代表第四選區黃姓候選人。苗栗地檢署今（8）日偵結，依違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌起訴。（記者彭健禮攝）

2022/11/08 17:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣黃姓男子，涉嫌以每戶3000元為代價向選民行賄，尋求支持他的堂弟、苗栗市民代表第四選區黃姓候選人。苗栗地檢署今（8）日偵結，依違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌起訴。

苗栗地檢署檢察官蔡明峰，指揮苗栗縣警察局刑事警察大隊、苗栗警分局、法務部調查局苗栗縣調查站及內政部移民署苗栗縣專勤隊，偵辦黃男為其堂弟、苗栗市民代表第四選區黃姓候選人現金賄選案，查出黃男於9月間以每戶3000元為代價，向選民行賄，希望全戶投票支持黃姓候選人。

請繼續往下閱讀...

檢方搜索傳喚相關人等到案說明；黃男坦承犯行，2名收受行賄現金的選民也坦承收賄，並提出6千元賄款扣押。檢方今天偵結，依違反公職人員選舉罷免法投票行賄罪嫌，將黃男提起公訴；選民部分，則酌情給予職權不起訴處分，給予改過自新的機會。

另，最高檢察署主任檢察官呂文忠、檢察官朱朝亮、台中高分檢主任檢察官徐錫祥，今天下午也到苗栗地檢署督導選舉查察業務，給予相關建議及經驗分享。法務部調查局苗栗縣調查站主任林添進也與會。

苗栗地檢署表示，距離投票日不到三週，激烈的選情成為容易誘發賄選的導火線，因此苗栗查賄團隊仍會積極查緝不法，舉凡提供金錢、禮品、餐宴等利益予選民以為投票之對價者，均屬賄選行為，請勿以身試法。檢舉專線：0800-024099按4。

最高檢察署主任檢察官呂文忠、檢察官朱朝亮、台中高分檢主任檢察官徐錫祥，今天下午也到苗栗地檢署督導選舉查察業務，給予相關建議及經驗分享。（苗栗地檢署提供）

最高檢察署主任檢察官呂文忠、檢察官朱朝亮、台中高分檢主任檢察官徐錫祥，今天下午也到苗栗地檢署督導選舉查察業務，給予相關建議及經驗分享。（苗栗地檢署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法