打造湖口新街景 周江杰：鐵路地下化+拆陸橋

新竹縣湖口鄉親憂心反映市區商圈發展已達瓶頸，民進黨新竹縣長候選人周江杰允諾當選上任後，將推動鐵路地下化以及拆除達生陸橋，重新打造市區開闊街景。 （記者廖雪茹攝）

2022/11/08 14:24

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣湖口鄉親憂心反映市區商圈發展已達瓶頸，民進黨新竹縣長候選人周江杰會勘研議政見，允諾當選上任後，將推動鐵路地下化以及拆除達生陸橋，重新打造市區開闊街景，透過大刀闊斧整頓市容和周邊交通，促進商圈發展更上一層樓。

周江杰表示，湖口鄉毗鄰火車站的達生陸橋，因為高架化設計造成視野遮蔽，導致兩側相鄰的商圈沒落，未來將推動湖口段鐵路地下化可行性評估，並將舊鐵道予以保留，改建成鐵道公園，縫合都市，均衡發展。

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周江杰強調，「城鄉共好的新新竹」是他這次競選的主軸概念，對於發展已經到達瓶頸的傳統市區，必須用大破大立的方式來重新打造新街景，讓在地鄉親享有更好的用路空間和行人安全，同時一改過去發展過程中的雜亂無序，塑造地方新意象，成為吸引外地遊客的新地標。

而針對湖口鄉的交通，周江杰表示，開闢國道一號湖口第2國道交流道勢在必行，才能抒解高速公路桃園、新竹路段在尖峰時段的壅塞車潮，也讓湖口鄉親上下國道更加便利；此外，他當選上任後也會努力推動台31線從高鐵桃園站延伸到湖口，同時打通湖口、新埔之間的交通節點。

民進黨新竹縣長候選人周江杰會表示當選上任後，將推動鐵路地下化以及拆除達生陸橋，重新打造市區開闊街景，透過大刀闊斧整頓市容和周邊交通，促進商圈發展更上一層樓。 （記者廖雪茹攝）

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