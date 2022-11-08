違法堆砂石山達十餘年 綠委赴北檢告鍾東錦、徐耀昌

民進黨立委沈發惠、洪申翰今赴台北地檢署告發無黨籍苗栗縣長候選人鍾東錦、苗栗縣長徐耀昌。（記者錢利忠攝）

2022/11/08 13:58

〔記者謝君臨、錢利忠／台北報導〕無黨籍苗栗縣長鍾東錦被控違法堆置砂石長達十餘年，民進黨立委沈發惠、洪申翰今（8）日檢具事證，赴台北地檢署告發鍾東錦違反區域計畫法第22條，以及苗栗縣長徐耀昌涉嫌包庇、圖利，違反貪污治罪條例第6條第1項第4款，盼檢方能儘速調查、起訴不法，還給受害居民公道，恢復卓蘭的好山好水。

立法院內政委員會昨赴苗栗縣卓蘭鎮，到「鍾公移山」現場會勘，發現「砂皇」鍾東錦所持有的農牧用地上長出一座砂石山，違法堆置砂石長達十餘年，除違反區域計畫法，更造成當地環境污染，廢水污染良田、機具產生噪音、風砂揚塵的空氣污染等，都讓鄰近居民與農民苦不堪言。民眾向政府哭訴砂石場違法，卻沒有得到回應，甚至還受到黑道威脅。

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2位立委指出，依歷年衛星影像空拍圖顯示，鍾東錦所持有的卓蘭鎮水廠段農牧用地，十幾年來不斷擴張面積，長出了整座砂石山，已明顯違反區域計畫法，依法可處罰鍰，未停止使用、恢復原狀，還涉有刑責。

鍾東錦推稱僅為出租土地給砂石業者，與違法情事無關，但2位立委表示，鍾所持有土地十幾年來被違法堆置大量砂石，又一再擴大範圍，當地居民也曾陳情、檢舉，身為議長的鍾豈有不知之理？又根據資料顯示，鍾於2008年為統日實業負責人，2009年起卸下負責人職務後仍為統日實業的大股東，佔22.5%股權。

2位委員說，依空照圖顯示，2009年起即有違法堆置行為，鍾東錦財產申報資料中，2016年曾申報事業投資及對統日實業的鉅額債權，這都顯示鍾顯然非單純房東，不只出租土地，而是涉嫌違反區域計畫法的共同正犯。又場址疑有開挖及掩埋情形，恐涉廢棄物清理法、土壤及地下水污染整治法，也請檢方一併查明。

依區域計畫法規定，苗栗縣政府應按次處罰、限期改善，未改善可斷水、斷電，更可處6個月以下有期徒刑或拘役。但2位立委表示，縣府歷年來卻僅處以罰鍰，未要求確實恢復原狀，11年來只開罰91萬元，平均1年罰鍰8萬2700元，「這樣不痛不癢的金額，完全沒有嚇阻作用！」

「徐耀昌上台後，2017年至2020年間，更是連一張罰單都沒開，直到2021、2022年才再開出罰單。」2位立委質疑，是否因外界的質疑、監督，才讓縣府動起來？縣府依法應處罰鍰、要求限期改善，但違法者逾期未改善，卻沒有進一步的動作，徐耀昌恐涉貪污治罪條例中的包庇、圖利之嫌。

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