締盟城市接力行銷 日本京都國際園遊會「看見台南」

京都市自製台南日文介紹海報。（南市觀旅局提供）

2022/11/08 10:58

〔記者王姝琇／台南報導〕繼10月底日本仙台舉辦街邊市集行銷台南後，日本京都也特別在本月3日於該市國際交流會館所辦理的「kokoka open day」國際園遊會中，首次設置專區介紹台南，並邀在京都大學留學的台南留學生舉行文化講座，以慶祝結盟滿1週年。豐富活動加上當天適逢日本國定假日（文化之日），吸引眾多京都市民與留學生前往參與。

市長黃偉哲表示，京都市是日本擁有千年歷史的古城，台南則是台灣首府，2024年將迎來台南400年，兩市不僅是台日最具代表性的歷史古都，彼此淵源也很深，像是台南與京都同是世界歷史都市聯盟會員、兩市在疫情期間援助防疫物資、互辦城市文宣展協助行銷等，兩市也在去年6月簽署推進友好交流協定。

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黃偉哲提及，台南的古蹟文化、小吃美食及鳳梨、芒果等農產，向來受日本消費者歡迎，期待今後能持續藉由農物產及觀光、經貿、文化、體育等交流深化兩市情誼，也歡迎京都市長門川大作及京都市民朋友隨國境開放到台南一遊。

南市府為感謝京都辦活動宣傳台南，特地提供魚頭君布偶、日文旅遊書、古蹟限定文創品及東山咖啡等台南特色紀念品送給當地民眾；同時為增進台南市民對京都的認識，將於12月11日上午10點半在新營文化中心圖書館辦理京都文化講座。

日本京都國際園遊會設置台南專區展出台南書籍。（南市觀旅局提供）

日本京都邀台南留學生辦理講座介紹台南。（南市觀旅局提供）

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