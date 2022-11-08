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    康裕成喊話 高雄議會民進黨有機會單獨過半

    康裕成（右4）陪同陳其邁拜票。（記者李惠洲攝）

    康裕成（右4）陪同陳其邁拜票。（記者李惠洲攝）

    2022/11/08 10:55

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕今年高雄市議員選舉128人搶65席，民進黨籍前議長康裕成接受前總統陳水扁訪問時透露，目前的民調顯示，民進黨有機會單獨過半， 議長有機會拿下!

    2018年「韓流」翻轉高雄市議會藍綠版圖，國民黨在議會66席中搶下33席，加上親民黨1席，泛藍席次一舉過半；民進黨則減為25席。

    今年高雄市議員選舉減少1席，變成65席，過半要33席，民進黨提名36人、國民黨提名35人 、民眾黨提5人、台灣基進提7人、時代力量提6人，競爭激烈。

    曾擔任議長的民進黨議員康裕成，接受前總統陳水扁廣播節目訪問時，她不諱言36席都當選有難度，過半要33席，目前的議員選情民調顯示，民進黨有機會單獨過半，但畢竟還沒投票，話不能講得太滿。至於無黨及親綠的席次，都算是外加的，因此「議長有機會拿下!」

    康裕成也肯定陳其邁兩年拚四年的成績，喊出陳其邁得票數目標是力拚100萬票。

    民進黨立委趙天麟今天受訪時則表示 ，高雄市議員的目標是全部當選，但評估目前仍有3至5席，是處於當選邊緣，其中也有老將，最後關頭將採取「標靶療法」，下猛藥全力搶救。

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