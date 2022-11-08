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    屏東縣人口跌破80萬 國民黨：蔡總統的承諾完全跳票

    國民黨今日召開「人口跌破80萬，蔡總統對屏東的承諾完全跳票」記者會。（記者施曉光攝）

    國民黨今日召開「人口跌破80萬，蔡總統對屏東的承諾完全跳票」記者會。（記者施曉光攝）

    2022/11/08 10:51

    〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今日召開「人口跌破80萬，蔡總統對屏東的承諾完全跳票」記者會，該黨文傳會副主委練鴻慶表示，2015年屏東縣長潘孟安與競選總統的蔡英文同框，潘孟安抱怨屏東縣嗷嗷待補，批評馬政府給屏東縣的統籌分配款太低，高鐵延伸案沒有下文，墾丁也沒有一個像樣的機場，如今蔡英文總統對屏東縣的承諾完全跳票，甚至人口數還跌到民國57年的80萬以下，蔡英文與行政院長蘇貞昌都是屏東人，根本對不起自己的故鄉與屏東鄉親。

    練鴻慶指出，現在屏東縣的統籌分配款比例遠比馬政府時代還少，高鐵延伸案也只有延伸到屏東市的2.6公里，而且1個小時只有1班車，尚未核定，仍在綜合規劃階段，蘇揆雖說一定要延伸到潮州，但落實的具體規劃究竟在哪裡？

    他還說，有關快速道路建設部分，除了屏北快道已經核定，其他包括高屏二快、屏南快速道路，目前也都還在行政作業、原地踏步中，而且恆春機場在蔡英文執政下，所謂的機場活化，也只是出租給民眾練氣功，沒有其他功能。

    國民黨屏東縣議員黃明賢則說，潘孟安過去宣稱自己為屏東縣爭取了6項建設，但最後都是一場空，潘孟安今年10月22日還召開記者會怒批交通部毫無作為，6大交通建設當中有3項甚至目前還在做可行性研究的紙上作業，唯一比較可能看到一絲曙光的只有屏北快速道路，至於高鐵南延則是要在10年以後的事情。

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