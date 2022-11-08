網路炒作故宮文物還中國 蘇貞昌：沒有什麼歸還問題

行政院長蘇貞昌、故宮院長吳密察上台備詢。（記者劉信德攝）

2022/11/08 09:58

〔記者吳書緯／台北報導〕故宮博物院近期發生3件文物破損案，部分人士藉機炒作文物應歸還中國議題。行政院長蘇貞昌今表態，屬於人類遺產的東西，現在我國要努力保管，並且好好展覽，「沒有什麼歸還問題」，另外希望全人類都是愛好和平、重視文物，台灣遠勝於其他國家。

立法院院會今邀請行政院長蘇貞昌率內閣部會首長進行施政總質詢。無黨籍立委黃國書質詢時指出，故宮3件文物破損，有一件確定是人為造成，有兩件破損的原因跟時間都不明，監察院已啟動調查，而他調故宮資料發現，歷來破損事件多有，發現故宮器物類文物修復紀錄達359件，詢問有無進一步了解破損原因？

請繼續往下閱讀...

故宮博物院院長吳密察指出，現在看到359件修復，是從修復室的修復紀錄而來統計，359件是靠著修復紀錄，最近放進資料庫結果出來，修復有嚴重、有輕微，破損的時間可以最往前到1973年，現在正在一件一件的對，所以必須要了解原因。

黃國書關切，在故宮破損事件傳出後，網路或特定意見傳出故宮文物管理不好，就還給中國的言論，詢問蘇揆對此事的看法？

蘇貞昌表示，文物是屬於人類遺產，故宮文物眾多，歷來都妥善保管，定期展覽、定期檢視，這次事件的第三件文物破損是人為疏失，應該究責，另外兩件文物「開箱即見破損」。

蘇揆表示，破損也不是這次才有，1973年故宮就成立修復室，可見當年就有破損，已有修復必要，從當時到現在已有359件破損，可見有為政治或選舉目的，故意把這次事件無限上綱，說吳院長如何如何，都顯然不當。

蘇貞昌強調，正因為吳密察上任後，想要更周全的保管文物，過去沒有妥適保管文物，以前好多件文物擠在一個箱子，才會發生這種狀況，現在「一物一櫃」妥善保管，這是在改革跟進步的作法，應予鼓勵跟肯定。

蘇貞昌說，一直到民進黨執政，才把故宮相關破損，要上報到故宮博物院院長，也見這次事件裡面，有過去曾當過院長的人，說從未有破損，事後人家檢具資料，「她才說不知道」，可見吳密察上任以來，就保管文物更進一步努力。

蘇貞昌表示，「我們覺得屬於人類遺產的東西，現在我國要努力把她保管」，並且把它好好展覽，沒有什麼歸還問題，另外我們希望全人類都是愛好和平、重視文物，台灣遠勝於其他國家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法