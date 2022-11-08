陳慶鴻首公布競選影片 大岡山地區百大頭人發聲相挺

高雄市議員第3選區候選人陳慶鴻（左）今天上午公布競選影片，向選民真情告白。（陳慶鴻競選總部提供）

2022/11/08 09:09

〔記者蘇福男／高雄報導〕高雄市議員第3選區候選人陳慶鴻今天上午公布競選影片，向選民真情告白，大岡山地區百大頭人也發聲相挺，希望在最後關頭搶救最骨力、誠懇的新人。

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陳慶鴻感性表示，他從台下走到台上花了10年的時間，知道自己比較「憨慢」，但深信做人做事都要骨力、誠懇才能受到肯定，因陳其邁市長正加緊腳步拚市政，他也沒時間再慢慢走，大岡山的發展需要他更加努力的拚搏。

為了搶救危急選情，此次大岡山地區有百大頭人紛紛化身助選員，幫忙網路宣傳影片，百大頭人臥虎藏龍，包括高市國際新住民協會理事長李瑤、高縣醫師公會榮譽理事長盧榮福、現任理事長王宏育、岡山程香里長李州正、岡山里長劉天賦、義消總隊長陳義永、橋頭民主婦女促進會會長楊吻、歐爵旅行社董事長王敏合、律師呂郁斌、恆懋五金加工廠董事長吳太郎等人。

陳慶鴻表示，這支影片等於記錄自己一路以來勤跑行程的心路歷程，想不到有這麼多地方頭人願意協助分享，感謝在地立委邱志偉的力挺，更要感謝高閔琳議員無私的肯定與傳承，此次邀請到高閔琳在片尾現身當彩蛋，說要把大岡山的未來交給自己，既是重擔，也是動力。

陳慶鴻說，影片特地選在8日的上午8點發布，呼應自己選舉的號次8號，也懇求大岡山鄉親11月26日投票當天，務必把手中一票投給8號，讓他繼續為地方奔走發聲。

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