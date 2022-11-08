選戰倒數18天 鄭朝方、連郁婷換上高中制服合體挺18歲公民權

民進黨新竹縣竹北市市長候選人鄭朝方、時代力量新竹縣議員候選人連郁婷各自換上學生制服合體拍照，幫跟九合一大選同步辦理的18歲公民權公投案拉票，訴求讓臺灣民主更進步。（圖由鄭朝方團隊提供）

2022/11/08 09:06

〔記者廖雪茹／新竹報導〕民進黨新竹縣竹北市市長候選人鄭朝方、時代力量新竹縣議員候選人連郁婷都支持18歲公民權公投案，選戰倒數18天，昔日新竹高中、新竹女中演辯社學長、學妹的兩人，昨（7日）各自換上學生制服合體拍照，幫跟九合一大選同步辦理的18歲公民權公投案拉票，訴求讓台灣民主更進步。

鄭朝方表示，支持18歲公民權公投案的行動代號是「817965」，因為2020年總統大選817萬票創下歷史上最高的總統得票數，而18歲公民權需要有965萬張同意票才會過關，門檻比總統得票數還要高，需要各黨派合作才能達成，18歲公民權是世界潮流，這一票投給台灣年輕人，也等於投給台灣的民主，讓全世界看到台灣的民主制度更進步、更深化。

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連郁婷表示，18歲公民權是世界民主國家的潮流趨勢，更是時代力量重要的憲改主張，修憲案已在立法院或跨黨派支持投票贊成，下一步則是公民複決，她曾在竹北、竹東的傳統市場宣講，呼籲新竹縣的鄉親在年底地方選舉投票日針對這個公投案投下贊成票。

鄭朝方強調，竹北市是台灣最年輕的城市，他身為市長候選人力挺18歲公民權公投案，就是宣告年輕城市挺18歲公民權的象徵意義。另外，民進黨在這次竹北的各級民意代表選舉提名多位年輕世代，希望可以為青年參政寫下新的里程碑，除了有最年輕的市民代表候選人外，也寫下了民進黨在竹北提名最多公職候選人的紀錄。

連郁婷也說，2019年反送中的時候，竹東高中60多名學生在校內舉辦了聲援香港的活動；也有竹北高中的學生，用雙腳走完剛完工的東興圳，並向她提出關於東興圳的建議。這些都彰顯了即將滿18歲的青年們，他們對於世界局勢、在地生活連結等，並非如外界想像的這麼狹隘，而是充滿活力與夢想，大家應該支持他們，一起為台灣青年參政權發聲。

選戰倒數18天，昔日新竹高中、新竹女中演辯社學長、學妹的鄭朝方和連郁婷兩人，換上學生制服合體拍照，，呼籲新竹縣的鄉親在年底地方選舉投票日針對這個公投案投下贊成票。（圖由鄭朝方團隊提供）

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