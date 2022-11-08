徐巧芯公開陳時中47秒影片 網看完：很正常啊...

徐巧芯7日公開陳時中結束餐敘後與眾人步出餐廳的影片，引發討論。（徐巧芯提供）

2022/11/08 00:13

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台北市議員徐巧芯6日晚間在臉書PO照，影射民進黨台北市長候選人陳時中對北市聯醫松德院區副院長李雅玲「伸出鹹豬手」，遭綠營砲轟惡意抹黑。徐巧芯週一（7日）曝光事發時拍下的影片，不少網友看完直言：「明明就是很正常的互動...」

徐巧芯6日晚間分享數張從遠處偷拍陳時中聚餐的照片，指控他離開餐廳時，不顧北市聯醫仁愛院區副院長丁金聰就在旁邊，對其老婆李雅玲做出摟抱、牽手等「鹹豬手」行為，引發譁然。陳時中競辦、綠營人士和主辦餐敘活動的紙風車劇團隨即跳出來反駁，強調當時是公開場合，陳時中不可能會做出不當舉止，徐巧芯與藍營純粹「看圖說故事」，為了選舉惡意抹黑，要求停止人身攻擊。

請繼續往下閱讀...

徐巧芯週一晚上政論節目《關鍵時刻》曝光當天陳時中離開餐廳時的影片，全長約47秒，可以看到陳時中一行人有說有笑步出餐廳，除了彼此攙扶、牽手，並沒有過多摟抱舉動。但徐巧芯宣稱，兩人從門口走出來時就已搭肩攬緊緊，後來有台階時他們才互相握住手，李才攙扶陳，這段過程顯得兩人關係親密。

民進黨立委管碧玲稍早在臉書發文，稱自己看完徐巧芯公開的影片後，覺得陳時中與李醫師就是「很正常的行走」，批徐說握有可當證據的影片，結果公開後卻打臉自己，正好凸顯其惡質操作。

網友也紛紛表示，「看完只覺得就是很正常的互動」、「為什麼有辦法義正嚴辭的說有影片，然後又是打臉自己？」、「看到眼睛都凸出來了，什麼也沒看到啊！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法