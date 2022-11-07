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    首頁　>　政治

    蔡適應推運動政見 打造第二國民運動中心

    民進黨基隆市長候選人蔡適應今天（７日）晚間到和平島、正濱地區徒步掃街拜票，爭取選民支持。（圖為蔡適應提供）

    民進黨基隆市長候選人蔡適應今天（７日）晚間到和平島、正濱地區徒步掃街拜票，爭取選民支持。（圖為蔡適應提供）

    2022/11/07 22:07

    〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨基隆市長候選人蔡適應今天（7日）晚間和民進黨議員張顥瀚、議員候選人許睿慈前往和平島、正濱地區徒步掃街拜票，蔡適應並推出運動政見；蔡適應強調，打造基隆市第二座國民運動中心，他已經和中央、基隆市政府溝通過，包括選址和預算已有方向，他會再跟人民頭家報告。

    身兼基隆市籃球委員會主委的蔡適應宣傳10日晚間的基隆ING籃球之夜活動，他邀請台灣啤酒籃球隊與基隆聯隊、海洋大學籃球隊進行表演賽；蔡適應表示，正濱、和平島地區培育出許多體育人才，他除了協助基層體育運動發展外，針對基隆體育發展提出政見，要來幫助基隆的體育發展。

    蔡適應說，基隆的多項體育活動發展很早，但受到多雨的影響，室內體育活動的人口相當多，所以他要打造基隆成為體育樂活的城市，特別是第二座國民運動中心，待時機成熟會來向人民頭家報告。

    蔡適應表示，大武崙森林運動公園還有二期和三期的規劃，他會持續關注和推動，讓樂活和休憩空間可以更加親近大自然，還有就是設置第二間體育館，讓基層的體育活動有更多場館使用，以及在基隆河自行車道串聯完成後，於基隆河濱增設YouBike租借處，讓基隆的森林及河畔都成為市民休憩的好地方。

    最後，蔡適應補充，上述的政見他會再搭配基隆市民運動卡，提供給基隆市民、學生、弱勢族群、老年長者使用，並提供使用上的優惠，鼓勵大家多多運動，保持身體健康。

    民進黨基隆市長候選人蔡適應（中）今天（7日）晚間到和平島、正濱地區徒步掃街拜票，爭取選民支持。（圖為蔡適應提供）

    民進黨基隆市長候選人蔡適應（中）今天（7日）晚間到和平島、正濱地區徒步掃街拜票，爭取選民支持。（圖為蔡適應提供）

    民進黨基隆市長候選人蔡適應（中）今天（7日）晚間到和平島、正濱地區徒步掃街拜票，爭取選民支持。他推出打造第二國民運動中心的運動政見，鼓勵市民運動。（記者俞肇福攝）

    民進黨基隆市長候選人蔡適應（中）今天（7日）晚間到和平島、正濱地區徒步掃街拜票，爭取選民支持。他推出打造第二國民運動中心的運動政見，鼓勵市民運動。（記者俞肇福攝）

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